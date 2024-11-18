vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 00:02

Published 18 ноября, 00:02

Modified 18 ноября, 00:04

Updated 18 ноября, 00:04

Многоэтажка загорелась в Приморском крае

Пламя перекинулось на 4 балкона: мощный пожар охватил квартиру в Приморье — видео

18 ноября 2024, 00:02
Фото: Изображение Midjourney.

Многоэтажка загорелась в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В многоквартирном доме Приморского края разразился пожар, который, словно огненный вихрь, заполонил квартиру и четыре соседних балкона.

В одной из многоэтажек Пограничного района произошел пожар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пламя охватило квартиру и четыре балкона. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в надзорном ведомстве.

«Установление причин произошедшего и результаты проверок поставлены на контроль в прокуратуре района», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из многоквартирного дома спасали людей в Уссурийске. Детей вытаскивали через окно балкона.

Спасали детей через окно: жуткий пожар охватил квартиру в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар в Приморье может угрожать экологии? Разбирается прокуратура — видеоПрокуратура начала проверку по факту пожара у жилых домов во ВладивостокеПрокуратура Приморья «проверит» застройщика ООО «СЗ ЖК Гринхилс»
#Новости#Пожар#Безопасность#Владивосток#Уссурийск#Прокуратура#Приморский край#Происшествия#Пресс-служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика