Пламя перекинулось на 4 балкона: мощный пожар охватил квартиру в Приморье — видео

Posted 18 ноября, 00:02
Published 18 ноября, 00:02
Modified 18 ноября, 00:04
Updated 18 ноября, 00:04
В одной из многоэтажек Пограничного района произошел пожар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пламя охватило квартиру и четыре балкона. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в надзорном ведомстве.
«Установление причин произошедшего и результаты проверок поставлены на контроль в прокуратуре района», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из многоквартирного дома спасали людей в Уссурийске. Детей вытаскивали через окно балкона.