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Posted 18 ноября, 04:40

Published 18 ноября, 04:40

Modified 18 ноября, 04:45

Updated 18 ноября, 04:45

Загадочный обитатель морской пучины попал на камеру в Приморском крае

Плавник огромный: морская тварь вынырнула из воды в Приморье — видео

18 ноября 2024, 04:40
Фото: vostokmedia.com.

Загадочный обитатель морской пучины попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Море
Гигантский обитатель моря показался на мгновение, затем быстро скрылся от людских глаз во Владивостоке. Кто же удивил приморцев на сей раз?

Девушка, гуляющая недалеко от мыса Тобизина, увидела в море удивительное морское существо. Загадочное животное показалось частично, поэтому понять, кто именно плескался на волнах было сложно.

Очевидица успела разглядеть только плавник морского обитателя внушительных размеров. Многие подписчики соцсетей предположили, что в объектив камеры попал кит. Но какой именно — остается загадкой.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об уникальном деторождении в Приморском океанариуме. Второй раз подряд именно здесь появился на свет полярный дельфин. Для России это поистине редкое явление.

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