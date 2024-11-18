Подорожает или нет: резкого роста цен на красную икру в Приморье не ожидается?

В конце октября кое-где в дальневосточной столице сахалинская заводская икра стоила 13 тысяч за килограмм. Но это скорее исключение, чем правило. В основном на рынках и в магазинах Владивостока красный деликатес стоит от 5,5 тысяч рублей за кило. И довольно неплохого качества — икринка к икринке. Скорее всего перед Новым годом цены и правда подрастут, но не значительно. Ажиотаж на красную икру сошел на нет.