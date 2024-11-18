Подорожает или нет: резкого роста цен на красную икру в Приморье не ожидается?

Posted 18 ноября, 01:19
Published 18 ноября, 01:19
Modified 18 ноября, 01:21
Updated 18 ноября, 01:21
Тема цен на красную икру и лососевые уловы никак не уходит с повестки российских и приморских средств массовой информации. Такой информационный ажиотаж вызван неудачной «красной» путиной, в ходе которой рыбодобытчики Дальнего Востока выловили сильно меньше прогнозируемых объемов.
Просчиталась отраслевая наука, рыбаки-дальневосточники не доловили почти 100 тысяч тонн лососей. За этим последовала реакция розничной сети, которая резко подняла цены на красную икру — один из любимых деликатесов приморцев. Логика бизнеса понятна — снижение объема уловов приведет к сокращению производства икры. Отсюда цены — производители и торговые сети заложили в них все свои риски.
Правда, эксперты рынка в один голос твердят, что запасов икры, несмотря на снижение объемов производства, будет достаточно. Тех уловов, которые взяли рыбопромышленники вполне хватит, чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке. Однако большинство из них очень осторожно оговариваются, рост цен на икру неизбежен, тем более перед новогодними праздниками, когда жители региона закупаются вкусняшками к праздничному столу.
По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, значительный рост цен перед Новым годом маловероятен, потому что это может обвалить продажи в этом сегменте, и бизнес отдает себе в этом отчет, сообщает ТАСС. При этом эксперт сомневается, что у россиян перед Новым годом будут достаточные доходы, чтобы это как-то критично сказалось на уровне спроса на икру.
«Отпускные цены (цены рыбаков) имеют сезонность, которая связана с периодом добычи лососей: „первая“ икра (июнь–июль) всегда самая дорогая, ближе к концу путины (осень) цены выходят на плато и начинают спускаться вниз перед началом новой путины. Обычно цены рыбаков начинают снижаться ближе к началу новой путины — в конце первого квартала года. На отпускные цены рыбаков праздничный спрос в рознице оказывает минимальное влияние. Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», — сказал Зверев.
Резкий скачок цен может негативно отразиться на продажах в этом сегменте рынка. Герман Зверев убежден, что ретейлеры и оптовики это понимают.
«При этом текущая информационная повестка вокруг дорогой красной икры привлекает внимание аферистов, которые через интернет продают фальсификат или подделку „по ценам от производителя“. Поэтому мы рекомендуем потребителям не гнаться за низкой ценой, следить за акциями и покупать икру в проверенных магазинах — это в первую очередь федеральная и специализированная розница или точки продаж самих рыбаков», — добавил президент ассоциации.
К октябрю 2024 года по сравнению с октябрем прошлого уже цены на красную икру выросли до 25 процентов, и некоторые эксперты утверждают, что это еще не все — к Новому году ожидается еще 10-процентное подорожание. Причина — рост спроса на фоне нерыбного года.
«Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию формируется на высококонкурентном рынке, исходя из базового закона — спроса и предложения. В этом году к завершению путины (длится с июня по октябрь) мы видим повышение стоимости красной икры до 25 процентов по сравнению с 2023-м годом. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.
Он отметил также, что в нынешнем сезоне скачок цены составил минимум в 1,5 раза. Причем это не предел.
«В этом году очень большой провал по улову. Если в прошлом году выловили больше 600 тысяч тонн, то в этом чуть больше не чуть больше 200 тысяч. То есть почти в три раза меньше. Понятно, что когда такой дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», — пояснил Александр Панин.
Эксперт еще раз подчеркнул, что дефицита красной икры в России не будет. Ассоциация подсчитала, что из улова 2024 года будет произведено пости 11-12 тысяч тонн деликатеса, а это среднегодовой уровень потребления икры по стране.
При этом ранее было отмечено, что в стране в целом и в Приморье, в частности, благодаря более чем удачной прошлогодней лососевой путине запасы деликатеса более чем внушительные.
Так, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в рамках рабочей поездки главы Росрыболовства Ильи Шестакова в Астраханскую область сообщил, что ситуация с ростом цен на красную икру в России в преддверии новогодних праздников является неадекватной, учитывая запасы деликатеса благодаря прошлогодней высокой путине.
В конце октября кое-где в дальневосточной столице сахалинская заводская икра стоила 13 тысяч за килограмм. Но это скорее исключение, чем правило. В основном на рынках и в магазинах Владивостока красный деликатес стоит от 5,5 тысяч рублей за кило. И довольно неплохого качества — икринка к икринке. Скорее всего перед Новым годом цены и правда подрастут, но не значительно. Ажиотаж на красную икру сошел на нет.
А будут ли приморцы покупать красную икру и другие деликатесы к новогоднему столу? Может, и правда, как сказал Зверев, доходы у населения и инфляция шибко на росте спроса не скажутся.
«Мы в этом году хорошо икры поели. В начале рыболовного сезона покупали прошлогоднюю икру, ее можно было найти по небольшой цене и нормального качества. Потом и свеженькой попробовали — покупали как в магазинах, так и у частников. Так что к Новому году, если и возьмем, то чисто символически для украшения блюд. Наелись мы уже. До следующего сезона», — отметила «Восток-Медиа» жительница Владивостока Светлана.
А вот для еще одного владивостокца Игоря покупка морепродуктов к новогоднему столу своего рода традиция.
«Красная икра, креветка, гребешок — всегда беру на Новый год, чтобы семью порадовать. Среди года как-то особо не покупаем, а вот любимый зимний праздник без дальневосточных морепродуктов не обходится. Беру у проверенных поставщиков — где цена и качество в лучшем своем сочетании. Считаю, что цены, да, вырастут, как на все перед Новым годом», — сказал он.