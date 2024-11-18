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Posted 18 ноября, 04:50

Published 18 ноября, 04:50

Modified 18 ноября, 04:52

Updated 18 ноября, 04:52

Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Приморском крае

Погиб в огне у себя дома: трагический пожар унес жизнь мужчины в Приморье

18 ноября 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney.

Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Жуткий пожар случился в Дальнереченске 17 ноября. Сгорел двухквартирный дом, обстоятельства и причину происшествия выясняют.

Сотрудники МЧС России расследуют причину трагического пожара в Дальнереченске.

Вечером 17 ноября на улице Ломоносова произошло возгорание в двухквартирном жилом доме.

Фото: mchs_vdk

При тушении пожар спасатели нашли тело, предположительно 55-летнего мужчины, который проживал в одной из квартир.

Фото: mchs_vdk

В данный момент дознаватели МЧС России выясняют причину и все обстоятельства происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который перекинулся из горящей квартиры на четыре балкона.

Пламя перекинулось на 4 балкона: мощный пожар охватил квартиру в Приморье — видео
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