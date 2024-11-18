Погиб в огне у себя дома: трагический пожар унес жизнь мужчины в Приморье

Posted 18 ноября, 04:50
Published 18 ноября, 04:50
Modified 18 ноября, 04:52
Updated 18 ноября, 04:52
Сотрудники МЧС России расследуют причину трагического пожара в Дальнереченске.
Вечером 17 ноября на улице Ломоносова произошло возгорание в двухквартирном жилом доме.
При тушении пожар спасатели нашли тело, предположительно 55-летнего мужчины, который проживал в одной из квартир.
В данный момент дознаватели МЧС России выясняют причину и все обстоятельства происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который перекинулся из горящей квартиры на четыре балкона.