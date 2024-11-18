Работа спорится: на дорогах Приморского края укладывают асфальт и ведут ремонт

Posted 18 ноября, 00:28
Published 18 ноября, 00:28
Modified 18 ноября, 00:31
Updated 18 ноября, 00:31
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в основном ремонт дорог завершается, ведь впереди — зима.
Например, на трассе Лазо — Заповедный осталось только отсыпать обочины и нанести разметку. В 2025-м укладку асфальта на этой дороге продолжат.
Приведено в порядок 26 километров трассы Михайловка — Дальнее. На этом участке не только уложен асфальт на 13 километрах, но и отремонтировано семь мостов.
Новым асфальтом может похвастать и трасса Михайловка — Турий Рог.
Ведутся работы в районе села Благодатное Хорольского района, там будет отремонтировано 4,5 километра дороги. Работы будут продолжены в 2025 году.
22 километра дороги приведены в порядок на трассе Новомихайловка — Чугуевка — Лазо, которые пострадали от тайфуна в 2023-м. Эта дорога соединяет несколько крупных сёл, работы будут завершены в первой декаде декабря.
Летние дожди принесли неприятности в село Соколовка — там частично обрушился мост. Сейчас ведутся работы по его восстановлению. Движение будет запущено в середине декабря, а новый мост начнут строить в следующем году.
Ведутся работы и в других районах Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведётся ремонт дорог во Владивостоке.
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