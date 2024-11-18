vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 00:28

Published 18 ноября, 00:28

Modified 18 ноября, 00:31

Updated 18 ноября, 00:31

Активный ремонт дорог продолжается в Приморском крае

Работа спорится: на дорогах Приморского края укладывают асфальт и ведут ремонт

18 ноября 2024, 00:28
Фото: primorskyru.

Активный ремонт дорог продолжается в Приморском крае

Сюжет
Дороги
Погода позволяет — и на дорогах Приморского края активно ведутся работы по ремонту, а также укладке асфальта. Бригады «Примавтодора» и подрядных организаций трудятся во всех районах края.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в основном ремонт дорог завершается, ведь впереди — зима.

Например, на трассе Лазо — Заповедный осталось только отсыпать обочины и нанести разметку. В 2025-м укладку асфальта на этой дороге продолжат.

Приведено в порядок 26 километров трассы Михайловка — Дальнее. На этом участке не только уложен асфальт на 13 километрах, но и отремонтировано семь мостов.

Новым асфальтом может похвастать и трасса Михайловка — Турий Рог.

Ведутся работы в районе села Благодатное Хорольского района, там будет отремонтировано 4,5 километра дороги. Работы будут продолжены в 2025 году.

22 километра дороги приведены в порядок на трассе Новомихайловка — Чугуевка — Лазо, которые пострадали от тайфуна в 2023-м. Эта дорога соединяет несколько крупных сёл, работы будут завершены в первой декаде декабря.

Летние дожди принесли неприятности в село Соколовка — там частично обрушился мост. Сейчас ведутся работы по его восстановлению. Движение будет запущено в середине декабря, а новый мост начнут строить в следующем году.

Видео: primorskyru.

Ведутся работы и в других районах Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведётся ремонт дорог во Владивостоке.

.

Дороги под контролем: во Владивостоке завершился масштабный ремонт лееров
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Дороги#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика