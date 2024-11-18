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Posted 17 ноября, 23:19

Published 17 ноября, 23:19

Modified 17 ноября, 23:21

Updated 17 ноября, 23:21

Новорожденный ребенок появился на свет по пути в роддом во Владивостоке

Роды в пути: удивительная история из машины скорой во Владивостоке

17 ноября 2024, 23:19
Фото: 1MI.

Новорожденный ребенок появился на свет по пути в роддом во Владивостоке

Сюжет
Больница
Когда время на исходе, каждая секунда на счету. Именно так произошло с жительницей Владивостока, которая родила прямо в машине скорой помощи.

Девушка родила в спецавтомобиле СМП, сообщили в официальном telegram-канале Владивостокской скорой. В районе шести часов утра операторы приняли вызов горожанина, который отметил, что его жена «вот-вот готова родить». Стоит отметить, что его слова очень точно описывали сложившуюся ситуацию в одной из квартир в районе проспекта 100-летия Владивостока.

Бригада медиков прибыла по адресу за 15 минут. Оказалось, для женщины это были вторые роды.

«Роженица сообщила, что примерно в пять утра у нее появились ноющие неинтенсивные боли в низу живота, а через полчаса они усилились и начались схватки», — рассказали в пресс-службе скорой.

Медработники помогли пациентке спуститься из дома и забраться в машину медучреждения. В пути, спустя несколько минут, начались стремительные роды. В салоне авто появилась насвет малышка весом 3,5 килограмма. После того, как фельдшеры перерезали пуповину, маму с ребенком госпитализировали в Приморский краевой перинатальный центр.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «беременяшку» со сложной грыжей оперировали в Тысячекоечной больнице.

Последствия вплоть до паралича: сложную грыжу вырезали у беременной в Приморье
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