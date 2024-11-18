Роды в пути: удивительная история из машины скорой во Владивостоке

Posted 17 ноября, 23:19
Published 17 ноября, 23:19
Modified 17 ноября, 23:21
Updated 17 ноября, 23:21
Девушка родила в спецавтомобиле СМП, сообщили в официальном telegram-канале Владивостокской скорой. В районе шести часов утра операторы приняли вызов горожанина, который отметил, что его жена «вот-вот готова родить». Стоит отметить, что его слова очень точно описывали сложившуюся ситуацию в одной из квартир в районе проспекта 100-летия Владивостока.
Бригада медиков прибыла по адресу за 15 минут. Оказалось, для женщины это были вторые роды.
«Роженица сообщила, что примерно в пять утра у нее появились ноющие неинтенсивные боли в низу живота, а через полчаса они усилились и начались схватки», — рассказали в пресс-службе скорой.
Медработники помогли пациентке спуститься из дома и забраться в машину медучреждения. В пути, спустя несколько минут, начались стремительные роды. В салоне авто появилась насвет малышка весом 3,5 килограмма. После того, как фельдшеры перерезали пуповину, маму с ребенком госпитализировали в Приморский краевой перинатальный центр.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «беременяшку» со сложной грыжей оперировали в Тысячекоечной больнице.