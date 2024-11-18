Роды в пути: удивительная история из машины скорой во Владивостоке

Девушка родила в спецавтомобиле СМП, сообщили в официальном telegram-канале Владивостокской скорой. В районе шести часов утра операторы приняли вызов горожанина, который отметил, что его жена «вот-вот готова родить». Стоит отметить, что его слова очень точно описывали сложившуюся ситуацию в одной из квартир в районе проспекта 100-летия Владивостока.