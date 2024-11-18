Удар по экологии: загрязнение озера во Владивостоке обсуждают на федеральном уровне

Posted 18 ноября, 01:54
Published 18 ноября, 01:54
Modified 18 ноября, 02:54
Updated 18 ноября, 02:54
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался проверкой информации о нарушении природоохранного законодательства во Владивостоке.
В новых медиа поведали о том, что в дальневосточной столице из-за неисправной работы канализационной системы в озеро микрорайона Патрокл длительное время сбрасываются неочищенные сточные воды. Обращения горожан в соответствующие органы, судя по информации в соцсетях, не принесли ожидаемых результатов.
«В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка», — отметили в пресс-службе ведомства.
Глава СКР запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева доклад о процессуальной проверке. Данное расследование будут контролировать на федеральном уровне.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура Приморского края заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Пластуне.