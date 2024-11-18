Удар по экологии: загрязнение озера во Владивостоке обсуждают на федеральном уровне

Александр Бастрыкин взял на контроль загрязнение водоема во Владивостоке

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В новых медиа появилась информация о том, что в одном из живописных районов Владивостока канализационные стоки отравляют озеро. По данным местных жителей, они тщетно обращались за помощью. Но теперь их услышали на самом высоком уровне.