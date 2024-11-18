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Posted 18 ноября, 01:54

Published 18 ноября, 01:54

Modified 18 ноября, 02:54

Updated 18 ноября, 02:54

Александр Бастрыкин взял на контроль загрязнение водоема во Владивостоке

Удар по экологии: загрязнение озера во Владивостоке обсуждают на федеральном уровне

18 ноября 2024, 01:54
Фото: vostokmedia.com.

Александр Бастрыкин взял на контроль загрязнение водоема во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
В новых медиа появилась информация о том, что в одном из живописных районов Владивостока канализационные стоки отравляют озеро. По данным местных жителей, они тщетно обращались за помощью. Но теперь их услышали на самом высоком уровне.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался проверкой информации о нарушении природоохранного законодательства во Владивостоке.

В новых медиа поведали о том, что в дальневосточной столице из-за неисправной работы канализационной системы в озеро микрорайона Патрокл длительное время сбрасываются неочищенные сточные воды. Обращения горожан в соответствующие органы, судя по информации в соцсетях, не принесли ожидаемых результатов.

«В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка», — отметили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексея Кузьмичева доклад о процессуальной проверке. Данное расследование будут контролировать на федеральном уровне.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура Приморского края заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Пластуне.

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