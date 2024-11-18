«Уютная, теплая, светлая»: 148 медиков Сахалинской области получили арендные квартиры

Posted 18 ноября, 07:12
Published 18 ноября, 07:12
Modified 18 ноября, 07:14
Updated 18 ноября, 07:14
В рамках программы на Сахалине планируется строительство 1869 арендных квартир, большая часть из которых расположится в Южно-Сахалинске, а также в Корсакове, Долинске и селе Троицкое Анивского района. Ожидается, что основная часть объектов будет введена в эксплуатацию к 2025 году. Алексей Белик подчеркнул важность проекта для привлечения высококвалифицированных кадров в регион и создания комфортных условий для работы медиков.
«Проект, который мы реализуем совместно с ДОМ.РФ, имеет огромное значение для нашей области. У нас появляется возможность закреплять в регионе местные высококвалифицированные кадры, привлекать новые. В арендные квартиры в „Уюн парке“ переедут врачи дефицитных специальностей, средний медицинский персонал. Многие из них давно ждут благоустроенное жилье. Таким образом, мы создаем условия, чтобы медики могли достойно выполнять свой профессиональный долг, оказывать помощь жителям региона», — сказал Алексей Белик.
Общая площадь нового арендного дома составляет 5,6 тысячи квадратных метров, а квартиры будут сданы в аренду на 15 лет Сахалинскому ипотечному агентству. Заместитель директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Илья Климов отметил, что проект включает современные механизмы финансирования и направлен на создание качественной городской среды.
«Проект на Сахалине — результат комплексного применения механизмов ДОМ.РФ по развитию жилищной сферы в регионах. При строительстве нового квартала применяются как проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ, так и инфраструктурные облигации госкомпании. Эти инструменты позволяют не только строить качественно и в срок, но и создавать комфортную городскую среду, которая выгодно отличает арендные проекты ДОМ.РФ», — подчеркнул Илья Климов.
Квартиры в ЖК «Уюн парк» соответствуют современным стандартам и обеспечивают жильцам удобства, включая социальную инфраструктуру и транспортную доступность. Также планировка района учитывает потребности будущих жильцов, включая наличие социальной и инженерной инфраструктуры, хорошую транспортную доступность.
«Каждый дом в ЖК „Уюн парк“ подразумевает наличие большого и уютного двора, детских и спортивных площадок, благоустроенных скверов. Реализация инициативы в составе проекта стала возможной благодаря многолетнему сотрудничеству девелопера ПИК с ДОМ.РФ. Практика применятся и в других городах: в частности, наша компания сейчас возводит подобные кварталы в Хабаровске и Благовещенске», — подчеркнула директор по стратегическому развитию компании-застройщика ПИК Елена Степанова.
По словам новоселов, таких как старшая медицинская сестра Светлана Коростина и зубной врач Константин Антонов, новые квартиры значительно улучшат их условия жизни по сравнению с предыдущими местами проживания. Благодаря государственной поддержке арендная плата составит лишь четверть от среднерыночной цены.
«До сих пор мне приходится регулярно ездить на работу в Южно-Сахалинск из села Таранай Анивского района. Это каждый раз несколько десятков километров туда и обратно. Утомительно, конечно. Но теперь мы с сыном будем жить непосредственно в городе. Квартира очень нравится, она светлая и теплая. И я очень благодарна нашему руководству, что оно даже в условиях, когда проводится специальная военная операция, находит средства, чтобы решать жилищные проблемы бюджетников», — поделилась Светлана Коростина.
«Квартиру нам предоставили светлую, просторную. Хорошее зонирование, все распределено грамотно. Балкон также просторный. Чувствуется, что в помещении тепло. Условия очень комфортабельные, особенно по сравнению с общежитием, в котором мы сейчас живем. Поэтому вся семья очень рада», — рассказал Константин Антонов.
Благодаря мерам государственной поддержки арендная плата в новых квартирах составит примерно четверть от среднерыночного уровня.