«Уютная, теплая, светлая»: 148 медиков Сахалинской области получили арендные квартиры

В рамках программы на Сахалине планируется строительство 1869 арендных квартир, большая часть из которых расположится в Южно-Сахалинске, а также в Корсакове, Долинске и селе Троицкое Анивского района. Ожидается, что основная часть объектов будет введена в эксплуатацию к 2025 году. Алексей Белик подчеркнул важность проекта для привлечения высококвалифицированных кадров в регион и создания комфортных условий для работы медиков.