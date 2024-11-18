Валерий Лимаренко: Территорию Ботанического сада будем комплексно развивать

Он добавил, что в Ботаническом саду сделают еще один вход на Горный воздух и обустроят сквозной проход к горе Красная. Кроме того, здесь установят информационный центр для просветительских мероприятий школьников и посетителей сада. Будет зона отдыха на открытом воздухе с креслами и столиками, бардовская площадка для музыкальных мероприятий. Будут построены туалеты.