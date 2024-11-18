Валерий Лимаренко: Территорию Ботанического сада будем комплексно развивать

Posted 18 ноября, 04:12
Published 18 ноября, 04:12
Modified 18 ноября, 04:14
Updated 18 ноября, 04:14
Проект благоустройства реализуется с использованием муниципального гранта, однако, по словам Валерия Лимаренко, руководство сада не справилось с задачами в установленный срок, что привело к задержкам и необходимости переноса части работ на следующий год.
«Наша городская администрация выделила грант и организовала работу в Ботаническом саду. Но руководство Ботанического сада нас подвело, и мы не сумели все закончить в этом году, потеряли время, не использовали деньги и перенесли на следующий год. Я поставил вопрос перед Академией наук, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы мы были на прямом подчинении. Кроме того, необходимо менять руководство Ботсада, им должен руководить человек, который будет отстаивать интересы наших горожан и развивать эту территорию», — отметил Валерий Лимаренко.
Ремонт Ботанического сада разбит на три этапа. Третий этап начался летом 2024 года и завершится в ноябре 2025 года. В рамках работ планируется установить ангар, системы видеонаблюдения и водоотведения, а также благоустроить озеро и провести берегоукрепление.
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что реконструкция Ботанического сада, которая идет уже несколько лет, уже показала свои результаты, количество посетителей значительно выросло за это время.
«Проект реконструкции на несколько лет. Закончатся работы в следующем году. Жители уже оценили то, что территория стала более благоустроенной. Привели такие цифры — за этот сезон ботанический сад посетило 30 тысяч гостей. Наших горожан. За прошлый период за это же время было 3,5 тысячи — практически в 10 раз больше», — добавил мэр.
На первом этапе реконструкции были обновлены входные группы и дорожки, установлены беседки и освещение. Кроме того, здесь обустроили южную и северную часть ботанического парка, главную аллею соединили с сетью прогулочных троп. В следующем году планируется завершить строительство «Аллеи молодоженов», где будут проводиться выездные регистрации браков и организованы фотозоны.
Первый вице-мэр островной столицы Андрей Ковальчук рассказал Валерию Лимаренко о сроках строительных работ на объекте.
«В этом году у нас планы были сделать дорожки, сейчас мы продолжаем работать. С учётом того, что мы поздно приступили к работе мы закончим в 2025 году. К первому сентября я думаю, что мы все завершим, даже стремимся к первому августа, чтобы наши горожане и туристы смогли увидеть обновленный сад еще в летнее время», — рассказал Андрей Ковальчук.
Он добавил, что в Ботаническом саду сделают еще один вход на Горный воздух и обустроят сквозной проход к горе Красная. Кроме того, здесь установят информационный центр для просветительских мероприятий школьников и посетителей сада. Будет зона отдыха на открытом воздухе с креслами и столиками, бардовская площадка для музыкальных мероприятий. Будут построены туалеты.
Жители города с нетерпением ждут завершения работ, надеясь увидеть полностью благоустроенный сад в следующем летнем сезоне.
«Очень ждем, когда полностью закончат работы в саду. Мы с семьей очень любим здесь гулять в любое время года. И когда полностью благоустроят территорию, я думаю мы не узнаем это место», — поделилась эмоциями Елена, жительница Южно-Сахалинска.
Отметим, ранее ботанический сад стал победителем конкурса проектов по формированию архитектурно-художественного облика города и получил муниципальный грант на проведение благоустройства.
Ранее глава островного региона отмечал, что столица области стремительно развивается. Строятся новые жилищные комплексы, дороги и крупные социальные объекты. Важно позаботиться о том, чтобы в островной столице появлялись и современные места отдыха.
«Без этого невозможно представить комфортную жизнь. Ботанический парк интересен тем, что это научное учреждение. Поэтому здесь можно не только гулять, но и познавать новое, приучать детей к заботе об окружающей среде, организовывать экскурсии и лекции. У нас ушло несколько лет на то, чтобы открыть научный институт-сад для посетителей. Теперь город получил еще одно замечательное место отдыха», — отметил Валерий Лимаренко.