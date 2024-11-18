Великий мастер: выставка всемирно знаменитого художника открылась во Владивостоке

Posted 18 ноября, 05:07
Published 18 ноября, 05:07
Modified 18 ноября, 05:09
Updated 18 ноября, 05:09
Выставка «Василий Поленов: семья художников» (6+) — продолжение проекта Приморской краевой картинной галереи, который знакомит жителей нашего края с творчеством великих русских живописцев. Приморцы прекрасно помнят выставки Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского… И вот — новый уникальный проект.
— Одиннадцать музеев со всей России предоставили работы Василия Поленова и другие экспонаты, — говорит Александра Визиряка, научный сотрудник научного отдела Приморской краевой картинной галереи. — Выставка вмещает в себя более 70 картин, 48 графических работ великого живописца (кстати, поскольку она продлится до 18 мая, графику Василия Поленова мы будем показывать поэтапно, меняя работы в соответствующем зале), а также предметы — ноты Поленова, бескозырка его сына Дмитрия, дневники внука художника — Фёдора Поленова и многое другое. Всё это даёт возможность познакомиться не только с самим художником, но и с его семьей. Кстати, именно поэтому мы и назвали выставку «Василий Поленов: семья художников», потому что на творчество Василия Дмитриевича Поленова большое внимание оказала его мать Мария Алексеевна, которая с детства привила ему навыки живописи. Она сама увлекалась живописью и рисунком и обучалась даже у ученика Карла Брюллова. И сёстры художника — Вера и Елена Дмитриевны — тоже были художницами, а Елена Дмитриевна вообще стала родительницей русского модернизма — и на выставке представлены ее графические листы. Поэтому мы говорим о всей семье, то есть и о сестрах, и о матери Василия Дмитриевича, ну и о самом великом художнике.
11 музеев со всей страны — Третьяковская галерея, Русский музей, Самарский, Иркутский областной художественный музей и другие — передали на выставку во Владивосток работы, которым цены нет.
Например, полная авторская копия знаменитой картины «Христос и грешница», оригинал которой купил для своей бильярдной император Александр III (кстати, именно он попросил художника сделать полную копию — которую и показывали на разных выставках). Или один из самых известных, самых знаменитых пейзажей Поленова — «Московский дворик» (когда-то это полотно входило в иллюстрации к учебнику по литературе, по которому учились дети всего СССР). На выставке представлено авторское повторение первоначального варианта картины, созданное Поленовым в 1902 году. Художник подарил его своему другу — врачу и коллекционеру Ивану Трояновскому.
— Главный посыл выставки, — говорит Александра Визиряка, — это всё же тема семьи. 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Годом семьи, поэтому мы хотели сделать упор именно на семейные ценности, семейные традиции.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как правнучка Василия Поленова встретилась с молодёжью Владивостока.