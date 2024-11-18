Великий мастер: выставка всемирно знаменитого художника открылась во Владивостоке

Например, полная авторская копия знаменитой картины «Христос и грешница», оригинал которой купил для своей бильярдной император Александр III (кстати, именно он попросил художника сделать полную копию — которую и показывали на разных выставках). Или один из самых известных, самых знаменитых пейзажей Поленова — «Московский дворик» (когда-то это полотно входило в иллюстрации к учебнику по литературе, по которому учились дети всего СССР). На выставке представлено авторское повторение первоначального варианта картины, созданное Поленовым в 1902 году. Художник подарил его своему другу — врачу и коллекционеру Ивану Трояновскому.