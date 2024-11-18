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Posted 17 ноября, 23:44

Published 17 ноября, 23:44

Modified 17 ноября, 23:46

Updated 17 ноября, 23:46

Зима стремительно наступает в Приморском крае

Жгучая зима: сильный ветер и жуткие морозы нагрянут в Приморье

17 ноября 2024, 23:44
Фото: 1MI.

Зима стремительно наступает в Приморском крае

Сюжет
Погода
Морозная погода полностью освоилась в регионе. Кое-где -14 градусов по Цельсию сохранится даже днем. А колючий ветер напомнит о суровой зиме в Приморском крае.

Сегодня, 18 ноября, в регионе будет по-зимнему холодно, сообщает «Примпогода». В регионе ожидается сильный северо-западный ветер, местами выпадет снег. Максимальный температурный фон останется в минусовых значениях, — -3 — -14 °C.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут -3 — -5 °C. Также в городе задует сильный северо-западный ветер.

В Уссурийске снега не предвидится. Умеренное дуновение ветра разовьется до сильного после обеда. Температура воздуха составит -4 — -6 °C.

В Находке день пройдет без осадков. Северо-западное дуновение разыграется до сильного после полудня. Температурный фон — -2 — -4 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что творилось во Владивостоке в 20-х числах ноября четыре года назад.

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