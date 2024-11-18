Жгучая зима: сильный ветер и жуткие морозы нагрянут в Приморье

Posted 17 ноября, 23:44
Published 17 ноября, 23:44
Modified 17 ноября, 23:46
Updated 17 ноября, 23:46
Сегодня, 18 ноября, в регионе будет по-зимнему холодно, сообщает «Примпогода». В регионе ожидается сильный северо-западный ветер, местами выпадет снег. Максимальный температурный фон останется в минусовых значениях, — -3 — -14 °C.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут -3 — -5 °C. Также в городе задует сильный северо-западный ветер.
В Уссурийске снега не предвидится. Умеренное дуновение ветра разовьется до сильного после обеда. Температура воздуха составит -4 — -6 °C.
В Находке день пройдет без осадков. Северо-западное дуновение разыграется до сильного после полудня. Температурный фон — -2 — -4 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что творилось во Владивостоке в 20-х числах ноября четыре года назад.