Жители поселков вздохнут спокойно: большегрузы не пустят на трассу в Приморье

Сильнее всего от грузовиков страдало дорожное полотно на улицах Прибрежная и Карьерная, а также в районе примыкания улиц Малиновой, Звездной и Ильи Муромца к той самой Прибрежной. Как раз эти участки связывают Шмидтовку и Прохладное с «большой землёй» и объездной трассой «Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка».