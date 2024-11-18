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Posted 18 ноября, 11:23

Published 18 ноября, 11:23

Modified 18 ноября, 11:25

Updated 18 ноября, 11:25

Движение большегрузов ограничат на участке федеральной трассы в Приморском крае

Жители поселков вздохнут спокойно: большегрузы не пустят на трассу в Приморье

18 ноября 2024, 11:23
Фото: 1MI.

Движение большегрузов ограничат на участке федеральной трассы в Приморском крае

Сюжет
Дороги
Движение по участку федеральной трассы Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз решили ограничить для большегрузов. По словам местных жителей, тяжелые грузовики регулярно разбивали дороги.

Участок федеральной трассы закрыли для большегрузов в Приморье. По информации краевого минтранса, это связано с тем, что грузовики разбивают покрытие. Жители поселков Надеждинского района вздохнули с облегчением: дороги там долгое время серьёзно страдали из-за тягачей.

Для обеспечения безопасности на дороге и сохранения качества покрытия трассы Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз, государственным ведомством было принято решение ограничить проезд тяжелых грузовиков на участке дороги в районе села Прохладное.

Фото: 2гис

В октябре сотрудники Примавтодора установили специальные знаки, соблюдая утвержденную схему в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ.

Транспортные средства, масса которых превышает 15 тонн, должны двигаться по следующему маршруту: поселок Новый — Де-Фриз — Седанка.

По словам местных жителей, это важное решение: через Прохладное регулярно ездили десятки грузовиков, из-за чего дорожное покрытие изнашивалось в разы быстрее. Покоя не было ни летом, ни зимой.

Сильнее всего от грузовиков страдало дорожное полотно на улицах Прибрежная и Карьерная, а также в районе примыкания улиц Малиновой, Звездной и Ильи Муромца к той самой Прибрежной. Как раз эти участки связывают Шмидтовку и Прохладное с «большой землёй» и объездной трассой «Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка».

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Приморцы неоднократно жаловались на состояние дорог и показушный ремонт, от которого не было толка:

«Огромные пятидесятисантиметровые ямы в асфальте засыпают асфальтобетонной смесью по совершенно непонятной технологии. Такой ремонт рассыпается через неделю. На деле — здесь надо снимать весь асфальт и полностью менять. А вот эти заплатки — копеечный плевок в лицо местным жителям», — отметил недовольный местный житель.
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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Надеждинского района в отчаянии просят помощи: большегрузы разбили улицы сразу в двух поселках — Прохладном и Шмидтовке. Деньги, на которые в этом районе возводят несколько крупных жилых комплексов, уходят мимо — разбитые дороги никто не ремонтирует.

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