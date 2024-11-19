vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:31

Published 19 ноября, 09:31

Modified 19 ноября, 09:31

Updated 19 ноября, 09:31

До -22°C: настоящие морозы установились в Приморье

До -22°C: настоящие морозы установились в Приморье

19 ноября 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра, 20 ноября, в Приморье ночью на юго-востоке региона возможны небольшие осадки, а днем осадков не будет.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада, его скорость будет умеренной. Температура воздуха ночью колеблется от 0 до -22°C, а днем поднимется до 0…+6°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура составит -1…-3°C, а днем поднимется до +4…+6°C. Ветер будет южным и юго-западным, умеренным.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура будет -7…-9°C, а днем достигнет +4…+6°C. Ветер здесь тоже южный и юго-западный.

В Находке погода будет похожей: переменная облачность и без осадков. Ночью температура составит -2…-4°C, а днем поднимется до +5…+7°C. Ветер сменится с северо-восточного на западный.

Читайте также:
Тепло и ясно: хорошую погоду прогнозируют в субботу в Приморье — +13°CЗаморозки ночью и весеннее тепло после обеда: прогноз погоды на завтра в ПриморьеЦиклон принесет сильные дожди и грозы в Приморье 23 октября
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Ветер#Приморский край#Осадки#Приморье#Ночь#Прогноз#День
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика