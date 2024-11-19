До -22°C: настоящие морозы установились в Приморье

Posted 19 ноября, 09:31
Published 19 ноября, 09:31
Modified 19 ноября, 09:31
Updated 19 ноября, 09:31
Ветер будет дуть с юго-запада и запада, его скорость будет умеренной. Температура воздуха ночью колеблется от 0 до -22°C, а днем поднимется до 0…+6°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура составит -1…-3°C, а днем поднимется до +4…+6°C. Ветер будет южным и юго-западным, умеренным.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура будет -7…-9°C, а днем достигнет +4…+6°C. Ветер здесь тоже южный и юго-западный.
В Находке погода будет похожей: переменная облачность и без осадков. Ночью температура составит -2…-4°C, а днем поднимется до +5…+7°C. Ветер сменится с северо-восточного на западный.