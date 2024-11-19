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Posted 19 ноября, 07:26

Published 19 ноября, 07:26

Modified 19 ноября, 07:28

Updated 19 ноября, 07:28

Более 400 мероприятий проведут в честь Дня матери в Приморском крае

Экскурсия за кулисы, поздравления на LED-экране: День матери отметят в Приморье

19 ноября 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.

Более 400 мероприятий проведут в честь Дня матери в Приморском крае

Сюжет
Выставка
24 ноября во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные Дню матери. В их число войдут форум матерей, выставка «Василий Поленов. Семья художников» и «Театральный маршрут», а также LED-трансляция фотографий.

В следующее воскресенье, 24 ноября, во Владивостоке пройдут мероприятия к одному из самых трогательных праздников — Дню матери.

Этот праздник направлен на поддержку традиций заботливого отношения к женщине, укрепление семейных ценностей и особое признание роли матери в жизни. В этот день принято собираться всей семьей, навещать мам и дарить им подарки. Символом Дня матери в России является незабудка, символизирующая нежность, верность и бескорыстную любовь материнского сердца.

В этом году День матери приходится на 24 ноября, и муниципалитеты Приморья уже запустили специальные мероприятия, посвященные этому особенному и теплому празднику. В библиотеках, культурных центрах, образовательных учреждениях по всему краю проходят различные программы, выставки, театральные постановки и концерты. На организованных мастер-классах каждый может сделать подарок для своей самой родной мамы своими руками.

Мультимедийный парк «Россия — моя история» во Владивостоке (ул. Аксаковская, 12) проведет необычное мероприятие ко Дню матери. Весь день 24 ноября на большом экране LED будут показывать фотографии мам с поздравлениями.

Для участия в акции нужно отправить фотографию с мамой и подписанное согласие на адрес электронной почты pr@primhistory.ru. Прием заявок закончится 22 ноября в 15:00. Участие в бесплатное, дополнительная информация доступна по телефону: +7908-442-42-92.

Министерство культуры и архивного дела региона совместно с краевым центром народной культуры организует форум для матерей Приморского края в честь празднования Дня матери. На форуме состоится круглый стол с приглашенными спикерами и творческими мастер-классами для всех желающих. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 15:00 в творческом молодежном центре во Владивостоке (ул. Аксаковская, 12а). Вход свободный для всех желающих.

В Приморской картинной галерее (ул. Алеутская, 12) можно будет увидеть всероссийский выставочный проект «Василий Поленов. Семья художников» (0+) из коллекций музеев России. Выставка создана в рамках национального проекта «Культура» и приурочена к Году семьи в России. В программе лекции, концерты, квесты и мастер-классы. Подробности можно узнать на сайте галереи.

Краевой театр молодежи (ул. Светланская, 15а) предложит пройти по «Театральному маршруту» (6+), где мамы с детьми смогут посмотреть, как создаются театральные постановки, заглянув за кулисы, в костюмерный отдел, гримерку и звукозаписывающую студию.

В муниципалитетах края будут проходить интересные концерты, шоу и акции в честь Дня матери до конца ноября. В общей сложности запланировано более 400 праздничных событий. Всех желающих приглашают присоединиться. Более подробную информацию можно найти по ссылке.

Ранее «Восток-Медиа» писало об истории и традициях празднования Дня матери.

День матери в Приморье 2024: дата, история, традиции и идеи для подарков
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