Экскурсия за кулисы, поздравления на LED-экране: День матери отметят в Приморье

В этом году День матери приходится на 24 ноября, и муниципалитеты Приморья уже запустили специальные мероприятия, посвященные этому особенному и теплому празднику. В библиотеках, культурных центрах, образовательных учреждениях по всему краю проходят различные программы, выставки, театральные постановки и концерты. На организованных мастер-классах каждый может сделать подарок для своей самой родной мамы своими руками.