Кабину авто разворотило: у водителя грузовика случился инсульт во Владивостоке — фото

Posted 19 ноября, 05:33
Published 19 ноября, 05:33
Modified 19 ноября, 05:35
Updated 19 ноября, 05:35
На проспекте 100-летия Владивостока около дома №156 водитель грузовика врезался в припаркованный КаМАЗ, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Предварительно установлено, что у 56-летнего мужчины случился инсульт. Пострадавшего госпитализировали на скорой в медучреждение.
Сотрудники полиции призывают автомобилистов отказаться от поездок, если вы чувствуете себя плохо. Также рекомендуется прекратить движение, если ощутили усталость.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему машины разбиваются на злополучном мосту в Приморском крае.