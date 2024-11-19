vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 05:33

Published 19 ноября, 05:33

Modified 19 ноября, 05:35

Updated 19 ноября, 05:35

Страшное ДТП произошло после инсульта у автомобилиста в Приморье

Кабину авто разворотило: у водителя грузовика случился инсульт во Владивостоке — фото

19 ноября 2024, 05:33
Фото: prim_police.

Страшное ДТП произошло после инсульта у автомобилиста в Приморье

Сюжет
Безопасность
Рулевой потерял управление после резкого ухудшения самочувствия во Владивостоке. Опасное нарушение кровоснабжения спровоцировало серьезную аварию, которая усугубила состояние пострадавшего.

На проспекте 100-летия Владивостока около дома №156 водитель грузовика врезался в припаркованный КаМАЗ, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Предварительно установлено, что у 56-летнего мужчины случился инсульт. Пострадавшего госпитализировали на скорой в медучреждение.

Сотрудники полиции призывают автомобилистов отказаться от поездок, если вы чувствуете себя плохо. Также рекомендуется прекратить движение, если ощутили усталость.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему машины разбиваются на злополучном мосту в Приморском крае.

Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Со всей дури врезался в легковушку — что спасло мотоциклиста от смерти в Приморье?«Женщина в реанимации»: подробности ДТП на «проклятом» перекрестке в Приморье«Все, назад. Уши прижала»: тигрица подошла к дачному поселку в Приморье — видео
#Новости#Безопасность#Владивосток#Полиция#Автомобилисты#Инсульт#Приморский край#ДТП#Происшествия#Госпитализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика