vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 08:49

Published 19 ноября, 08:49

Modified 19 ноября, 08:50

Updated 19 ноября, 08:50

«Крайняя мера»: Путин подписал обновленную ядерную доктрину России

«Крайняя мера»: Путин подписал обновленную ядерную доктрину России

19 ноября 2024, 08:49
Фото: kremlin.ru.
Сюжет
Белоруссия
Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину. Этот документ называется «Основы госполитики в области ядерного сдерживания».

Главный принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В последние годы появились новые военные угрозы, и поэтому Россия уточнила условия, при которых может использовать ядерное оружие.

В обновленной доктрине расширился список государств и военных союзов, на которые направлено ядерное сдерживание. Также добавили новые виды военных угроз, против которых могут быть применены ядерные действия.

Например, агрессию от неядерного государства с поддержкой ядерной страны теперь будут считать совместным нападением на Россию.

Кроме того, Россия может ответить ядерным ударом, если возникнет критическая угроза её суверенитету, даже если нападение будет осуществлено обычным оружием. Также ядерный ответ возможен при нападении на Белоруссию, которая является союзником России, или в случае массового запуска военной авиации и ракет, пересекающих российскую границу.

Ранее действующая ядерная доктрина была принята в июне 2020 года и заменила документ, который был принят десятью годами ранее.

Читайте также:
Владимир Путин утвердил список поручений по итогам ВЭФ-2024Картина дня в Приморье: ночная жизнь, домашнее вино и китайская красавицаНаглость второе счастье: приморский бизнесмен обматерил журналиста
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владимир Путин#Путин#Белоруссия#Нападение#Граница#Приморский край#Агрессия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика