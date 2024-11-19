«Крайняя мера»: Путин подписал обновленную ядерную доктрину России

Posted 19 ноября, 08:49
Published 19 ноября, 08:49
Modified 19 ноября, 08:50
Updated 19 ноября, 08:50
Главный принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В последние годы появились новые военные угрозы, и поэтому Россия уточнила условия, при которых может использовать ядерное оружие.
В обновленной доктрине расширился список государств и военных союзов, на которые направлено ядерное сдерживание. Также добавили новые виды военных угроз, против которых могут быть применены ядерные действия.
Например, агрессию от неядерного государства с поддержкой ядерной страны теперь будут считать совместным нападением на Россию.
Кроме того, Россия может ответить ядерным ударом, если возникнет критическая угроза её суверенитету, даже если нападение будет осуществлено обычным оружием. Также ядерный ответ возможен при нападении на Белоруссию, которая является союзником России, или в случае массового запуска военной авиации и ракет, пересекающих российскую границу.
Ранее действующая ядерная доктрина была принята в июне 2020 года и заменила документ, который был принят десятью годами ранее.