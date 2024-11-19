«Крайняя мера»: Путин подписал обновленную ядерную доктрину России

Кроме того, Россия может ответить ядерным ударом, если возникнет критическая угроза её суверенитету, даже если нападение будет осуществлено обычным оружием. Также ядерный ответ возможен при нападении на Белоруссию, которая является союзником России, или в случае массового запуска военной авиации и ракет, пересекающих российскую границу.