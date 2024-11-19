Ледяной дождь четыре года спустя: жители Приморья вспоминают, как это было — фото

Уже утром 19 ноября 2020 года стало ясно, что день не задастся, причем сразу у сотен жителей Владивостока. Сразу же во дворах горожан встречала приблизительно такая картина: перед подъездом каток, деревья в два раза ниже обычного, машины полностью во льду. Выехать куда-то было крайне тяжело. Опытных водителей это все же не остановило.