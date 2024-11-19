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Posted 19 ноября, 02:01

Published 19 ноября, 02:01

Modified 19 ноября, 02:26

Updated 19 ноября, 02:26

Прошло четыре года со дня ледяного дождя в Приморском крае

Ледяной дождь четыре года спустя: жители Приморья вспоминают, как это было — фото

19 ноября 2024, 02:01
Фото: vostokmedia.com.

Прошло четыре года со дня ледяного дождя в Приморском крае

Сюжет
Ледяной дождь
Прошло четыре года со дня, как в Приморье прошел ледяной дождь. Города оказались фактически парализованы. Жители Приморья вспомнили, как это было.

Уже утром 19 ноября 2020 года стало ясно, что день не задастся, причем сразу у сотен жителей Владивостока. Сразу же во дворах горожан встречала приблизительно такая картина: перед подъездом каток, деревья в два раза ниже обычного, машины полностью во льду. Выехать куда-то было крайне тяжело. Опытных водителей это все же не остановило.

Фото: vostokmedia.com

Практически каждая дорога выглядела так: зеркальное полотно с неровными краями, по разные стороны — согнутые и поваленные деревья и сломанные столбы.

Фото: vostokmedia.com

Местами ликвидировать последствия начали уже утром: на тротуарах и вдоль дороги можно было увидеть распиленные стволы и ветки.

Фото: vostokmedia.com

Транспорт по городу продолжал ездить, несмотря ни на что.

Фото: vostokmedia.com

Мост на Русский остров при этом закрыли: на вантах намерзло слишком много льда, который мог упасть на дорожное полотно.

Фото: vostokmedia.com

Вид от мыса Назимова, где расположен въезд на мост, открывался неземной.

Фото: vostokmedia.com

В центре города все точно так же обледенело. У тоннеля на Гоголя ледяной коркой покрылись все насаждения.

Фото: vostokmedia.com

В районе Некрасовской уже можно было увидеть поваленные на обочину деревья. Пешеходам, видимо, тоже пришлось несладко: ветки падали и на тротуары.

Фото: vostokmedia.com

Тем, кого из-за непогоды пораньше отпустили с работы, удавалось полюбоваться обледеневшими деревьями и удивительным зимним пейзажем.

Фото: vostokmedia.com

Была у завораживающей зимней сказки и обратная сторона: сразу несколько крупных районов города остались без света и тепла.

На Чуркине без воды, тепла и электричества остались тысячи людей. В 2020 году пришлось вспомнить о газовых плитках и свечах.

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Воду носили в пятилитровках, а грели на газе. Так прошла практически неделя.

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Не легче было и во многих поселках. Нужно отдать должное, ремонтные бригады работали над решением проблемы днем и ночью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, может ли повториться катаклизм 2020 года, и ждет ли Приморье еще один ледяной дождь.

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