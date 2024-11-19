Ледяной дождь четыре года спустя: жители Приморья вспоминают, как это было — фото

Posted 19 ноября, 02:01
Published 19 ноября, 02:01
Modified 19 ноября, 02:26
Updated 19 ноября, 02:26
Уже утром 19 ноября 2020 года стало ясно, что день не задастся, причем сразу у сотен жителей Владивостока. Сразу же во дворах горожан встречала приблизительно такая картина: перед подъездом каток, деревья в два раза ниже обычного, машины полностью во льду. Выехать куда-то было крайне тяжело. Опытных водителей это все же не остановило.
Практически каждая дорога выглядела так: зеркальное полотно с неровными краями, по разные стороны — согнутые и поваленные деревья и сломанные столбы.
Местами ликвидировать последствия начали уже утром: на тротуарах и вдоль дороги можно было увидеть распиленные стволы и ветки.
Транспорт по городу продолжал ездить, несмотря ни на что.
Мост на Русский остров при этом закрыли: на вантах намерзло слишком много льда, который мог упасть на дорожное полотно.
Вид от мыса Назимова, где расположен въезд на мост, открывался неземной.
В центре города все точно так же обледенело. У тоннеля на Гоголя ледяной коркой покрылись все насаждения.
В районе Некрасовской уже можно было увидеть поваленные на обочину деревья. Пешеходам, видимо, тоже пришлось несладко: ветки падали и на тротуары.
Тем, кого из-за непогоды пораньше отпустили с работы, удавалось полюбоваться обледеневшими деревьями и удивительным зимним пейзажем.
Была у завораживающей зимней сказки и обратная сторона: сразу несколько крупных районов города остались без света и тепла.
На Чуркине без воды, тепла и электричества остались тысячи людей. В 2020 году пришлось вспомнить о газовых плитках и свечах.
Не легче было и во многих поселках. Нужно отдать должное, ремонтные бригады работали над решением проблемы днем и ночью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, может ли повториться катаклизм 2020 года, и ждет ли Приморье еще один ледяной дождь.