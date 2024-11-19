Мужчина жестоко расправился с беременной девушкой в Приморье

Posted 19 ноября, 07:11
Published 19 ноября, 07:11
Modified 19 ноября, 07:13
Updated 19 ноября, 07:13
В Артеме мужчина убил беременную женщину, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
4 июля 2020 года нетрезвый приморец поссорился с девушкой в положении на берегу озера. В ходе выяснения отношений горожанин ударил ножом в грудь оппонентки, которая находилась на 37 неделе беременности. Потерпевшая умерла в автомобиле скорой помощи от кровопотери.
Присяжные единогласно решили, что подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт отца и сына в пьяном угаре обернулся смертью для последнего.