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Posted 19 ноября, 07:11

Published 19 ноября, 07:11

Modified 19 ноября, 07:13

Updated 19 ноября, 07:13

Нетрезвый мужчина погубил женщину в положении в Приморском крае

Мужчина жестоко расправился с беременной девушкой в Приморье

19 ноября 2024, 07:11
Фото: 1MI.

Нетрезвый мужчина погубил женщину в положении в Приморском крае

Сюжет
Суд
Летний отдых у водоема омрачил чудовищный инцидент. Из-за пьяного жителя Приморья перестали биться два сердца, — женщины и ее малыша, который не успел родиться на свет.

В Артеме мужчина убил беременную женщину, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

4 июля 2020 года нетрезвый приморец поссорился с девушкой в положении на берегу озера. В ходе выяснения отношений горожанин ударил ножом в грудь оппонентки, которая находилась на 37 неделе беременности. Потерпевшая умерла в автомобиле скорой помощи от кровопотери.

Присяжные единогласно решили, что подсудимый виновен и не заслуживает снисхождения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт отца и сына в пьяном угаре обернулся смертью для последнего.

«Породил и убил?»: к чему привел семейный конфликт в Приморском крае?
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