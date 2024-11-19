Мужчина жестоко расправился с беременной девушкой в Приморье

4 июля 2020 года нетрезвый приморец поссорился с девушкой в положении на берегу озера. В ходе выяснения отношений горожанин ударил ножом в грудь оппонентки, которая находилась на 37 неделе беременности. Потерпевшая умерла в автомобиле скорой помощи от кровопотери.