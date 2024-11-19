Опять страдают пешеходы: водительская наглость не знает границ в Приморье — видео

Posted 19 ноября, 07:35
Published 19 ноября, 07:35
Modified 19 ноября, 07:39
Updated 19 ноября, 07:39
Очередной автомобилист возмутил жителей дальневосточной столицы. На сей раз водитель умудрился припарковать свою «железную ласточку» прямо на тротуаре на Фадеева. Традиционно от наглости рулевого страдают пешеходы.
Иногда горожане пытаются найти объяснения подобным поступкам, предполагая, что автолюбитель просто-напросто торопился. Но в данном случае, судя по видео, водитель с чувством и расстановкой заезжал на пешеходную дорожку, которая огорожена перилами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «фуроводы» заставляют нервничать других участников движения во Владивостоке. Большегрузы заполоняют проезжую часть, усугубляя пробки на проблемных дорогах в час пик.