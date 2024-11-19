Оставил троих детей без матери: сожитель убил беременную пассию в Приморье

Posted 19 ноября, 07:17
Published 19 ноября, 07:17
Modified 19 ноября, 07:19
Updated 19 ноября, 07:19
В Артеме мужчина жестоко расправился с девушкой, которая находилась на 37 неделе беременности. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями шокирующего инцидента.
По данным надзорного ведомства, подсудимый убил свою сожительницу, — многодетную мать. К сожалению, спасти плод медикам тоже не удалось. Осужденный лишил матери троих несовершеннолетних. Более того, он попытался избежать наказания, выкинув орудие убийства в озеро. Силовики нашли злоумышленника по горячим следам на следующий день.
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством на основании вердикта ближайшее время председательствующий судья постановит приговор с назначением наказания и итоговой квалификацией действий фигуранта», — отметили в пресс-службе ведомства.
Приморцы шокированы произошедшим.
«Вот почему некоторым людям пить вообще нельзя. Столько бед из-за алкоголя»;
«Какой кошмар! Трое детей без матери. Еще и маленького погубил»;
«Таких нужно судить по всей строгости».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пьяный дебошир хотел скрыть убийство и попытался сжечь тело жертвы в Приморском крае.