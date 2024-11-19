Оставил троих детей без матери: сожитель убил беременную пассию в Приморье

По данным надзорного ведомства, подсудимый убил свою сожительницу, — многодетную мать. К сожалению, спасти плод медикам тоже не удалось. Осужденный лишил матери троих несовершеннолетних. Более того, он попытался избежать наказания, выкинув орудие убийства в озеро. Силовики нашли злоумышленника по горячим следам на следующий день.