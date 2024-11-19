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Posted 18 ноября, 23:29

Published 18 ноября, 23:29

Modified 18 ноября, 23:53

Updated 18 ноября, 23:53

Загорелся один из крупнейших ТРЦ во Владивостоке

Пожар вспыхнул в популярном торговом центре «Седанка-сити» во Владивостоке — видео

18 ноября 2024, 23:29
Фото: mchs_vdk.

Загорелся один из крупнейших ТРЦ во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Горячий инцидент случился в популярнейшем месте пригорода Владивостока. Большой торгово-развлекательный центр «Седанка-сити» охватило пламя поздно ночью.

Минувшей ночью загорелся торгово-развлекательный центр «Седанка-сити», сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. О пожаре сообщили в 00:09, огнеборцы прибыли к месту происшествия в считанные минуты.

«На момент прибытия пожарных было обнаружено 3 очага горения в разгрузочной зоне и складских помещениях», — отметили в пресс-службе ведомства.

Слаженные действия спасателей не дали пламени раскинуться на другие помещения. Всего потушили около 200 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре дальневосточной столицы выгорело кафе.

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