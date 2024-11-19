Пожар вспыхнул в популярном торговом центре «Седанка-сити» во Владивостоке — видео

Posted 18 ноября, 23:29
Published 18 ноября, 23:29
Modified 18 ноября, 23:53
Updated 18 ноября, 23:53
Минувшей ночью загорелся торгово-развлекательный центр «Седанка-сити», сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. О пожаре сообщили в 00:09, огнеборцы прибыли к месту происшествия в считанные минуты.
«На момент прибытия пожарных было обнаружено 3 очага горения в разгрузочной зоне и складских помещениях», — отметили в пресс-службе ведомства.
Слаженные действия спасателей не дали пламени раскинуться на другие помещения. Всего потушили около 200 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.