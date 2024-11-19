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Posted 19 ноября, 13:35

Published 19 ноября, 13:35

Modified 19 ноября, 13:36

Updated 19 ноября, 13:36

РЭО: 68 субъектов поддержали изменения норм содержания контейнерных площадок

РЭО: 68 субъектов поддержали изменения норм содержания контейнерных площадок

19 ноября 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) направил регионам предложения по унификации требований к созданию и содержанию контейнерных площадок. Новые правила поддержали 68 субъектов.

В числе предложений РЭО — монтаж ограждений на местах сбора отходов, если число контейнеров на площадке составляет три и более; установка обычных контейнеров вместо емкостей типа «бункеры-лодочки». Также предлагается оборудовать места для сбора отходов навесами либо использовать контейнеры с крышками. Авторы инициативы выступили за то, чтобы закрепить эти и прочие изменения в СанПиН и Правилах обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, большинство субъектов Российской Федерации считают важным актуализировать санитарные требования. По его словам, этот вопрос может быть вынесен на обсуждение у вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

В России на законодательном уровне впервые вводится понятие о содержании контейнерной площадки. Ряд регионов предложил дополнить это понятие такими видами работ, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров, уборка снега. Этот список может расшириться, так как главная задача — сделать площадку соответствующей санитарным и экологическим требованиям.

Поскольку специфика обращения с ТКО в разных регионах разная, РЭО выступает за то, чтобы предоставить им право принимать решение о том, чтобы функции по содержанию мест накопления ТКО передавались регоператорам или муниципалитетам.

Регионы также предложили установить дополнительные требования по габаритам контейнеров и площадок, освещению и наличию мест для подъезда и разворота. При этом у субъектов РФ есть право решать эти вопросы самостоятельно уже сейчас, добавил глава РЭО.

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