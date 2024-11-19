РЭО: 68 субъектов поддержали изменения норм содержания контейнерных площадок

В числе предложений РЭО — монтаж ограждений на местах сбора отходов, если число контейнеров на площадке составляет три и более; установка обычных контейнеров вместо емкостей типа «бункеры-лодочки». Также предлагается оборудовать места для сбора отходов навесами либо использовать контейнеры с крышками. Авторы инициативы выступили за то, чтобы закрепить эти и прочие изменения в СанПиН и Правилах обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.