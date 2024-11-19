Резонансная история падения ребенка в Приморском океанариуме продолжается — детали

В апреле 2024 года маленький посетитель океанариума 2020 года рождения, упал в техническое отверстие между перекрытием второго этажа и стеной здания, находясь там с родителями. Стоит отметить, что пострадавший серьезно пострадал и восстанавливается по сей день, сообщили в пресс-службе прокуратуры.