Резонансная история падения ребенка в Приморском океанариуме продолжается — детали

Posted 19 ноября, 00:24
Published 19 ноября, 00:24
Modified 19 ноября, 00:26
Updated 19 ноября, 00:26
В апреле 2024 года маленький посетитель океанариума 2020 года рождения, упал в техническое отверстие между перекрытием второго этажа и стеной здания, находясь там с родителями. Стоит отметить, что пострадавший серьезно пострадал и восстанавливается по сей день, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует надзорное ведомство.
Также суд удовлетворил иск прокурора Фрунзенского района дальневосточной столицы о взыскании моральной компенсации в пользу мальчика на общую сумму 2 250 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девочка упала с косогора во Владивостоке. В результате инцидента девочку проткнуло арматурой.