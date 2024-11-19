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Posted 19 ноября, 00:24

Published 19 ноября, 00:24

Modified 19 ноября, 00:26

Updated 19 ноября, 00:26

Появились новые подробности ЧП с ребенком в океанариуме Владивостока

Резонансная история падения ребенка в Приморском океанариуме продолжается — детали

19 ноября 2024, 00:24
Фото: vostokmedia.com.

Появились новые подробности ЧП с ребенком в океанариуме Владивостока

Сюжет
Безопасность
Весной новость о чудовищном происшествии с участием трехлетнего ребенка облетела весь Приморский край. Спустя полгода появилась новая информация о громком инциденте.

В апреле 2024 года маленький посетитель океанариума 2020 года рождения, упал в техническое отверстие между перекрытием второго этажа и стеной здания, находясь там с родителями. Стоит отметить, что пострадавший серьезно пострадал и восстанавливается по сей день, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует надзорное ведомство.

Также суд удовлетворил иск прокурора Фрунзенского района дальневосточной столицы о взыскании моральной компенсации в пользу мальчика на общую сумму 2 250 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девочка упала с косогора во Владивостоке. В результате инцидента девочку проткнуло арматурой.

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