Укрепляя дружбу: в Приморье модернизируют миграционную политику

— И работа эта будет начинаться непосредственно в тех странах, откуда планируется привлечь иностранную рабочую силу. Мы будем проводить там учебу, рассказывать об особенностях Приморского края, знакомить с основами российского законодательства. Потом будет проводиться учеба уже у нас, в регионе. И только после этого иностранные специалисты смогут приступить к работе в регионе, — уточнила Вера Щербина.