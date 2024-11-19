Укрепляя дружбу: в Приморье модернизируют миграционную политику

Posted 19 ноября, 02:28
Published 19 ноября, 02:28
Modified 19 ноября, 02:44
Updated 19 ноября, 02:44
Телега впереди лошади? Нет, извините
О необходимости подобных мер говорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на расширенном заседании Общественной палаты Приморья, состоявшемся в конце прошлой недели.
Олег Николаевич отметил, что миграция — это неотъемлемая часть современной жизни России, Приморья, это естественный процесс и главное — контролировать его, держать в русле закона.
— Нам не обойтись без рабочих рук — на стройках, в сфере обслуживания, в ЖКХ и не только, — сказал Олег Кожемяко. — Но все эти рабочие руки должны быть учтены, видны и юридически чисты. Мы благодарны тем приезжающим, кто трудится в Приморье. И мы знаем, что выходцы из республик Средней Азии, а в основном у нас работают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, — очень трудолюбивые люди. Если мигрант честно трудится, соблюдает законы России, не нарушает наши традиции и обычаи, с уважением относится к нашей истории, общественным институтам, к нашим ценностям, то таких людей мы только приветствуем и всегда им рады.
Одним из главных условий организации контроля за процессами миграции в регионе станет создание Агентства миграционной политики. Новая структура находится в процессе формирования — по поручению губернатора края.
Председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала: новая структура будет формировать краевую миграционную политику и определять приоритетные направления ее развития, в том числе потребность в квалифицированной иностранной рабочей силе в различных отраслях экономики с учетом интересов регионального рынка труда. Агентство будет способствовать сохранению и укреплению межнациональных отношений.
Также в ведении новой структуры будут взаимодействие с органами внутренних дел и охраны правопорядка, со всевозможными общественными организациями, работающими в области развития межнациональных отношений. В новое агентство будут обращаться и иностранцы, желающие развивать экономические и культурные связи с Приморьем.
В целом главная задача нового Агентства — вывести решение вопросов миграционной политики в крае на новый уровень, сделать их прозрачными и полностью контролируемыми.
Вера Щербина отметила: с созданием агентства вопрос привлечения иностранной рабочей силы в край будет решаться не так, как сейчас. Подходы будут иными — более взвешенными и рациональными.
Собственно говоря, речь идёт о том, чтобы поставить лошадь впереди телеги, как и положено. То есть если какая-то организация в крае собирается привлечь на стройку, в сельское хозяйство или другую отрасль иностранную рабочую силу, сначала необходимо будет провести серьёзную подготовительную работу.
— И работа эта будет начинаться непосредственно в тех странах, откуда планируется привлечь иностранную рабочую силу. Мы будем проводить там учебу, рассказывать об особенностях Приморского края, знакомить с основами российского законодательства. Потом будет проводиться учеба уже у нас, в регионе. И только после этого иностранные специалисты смогут приступить к работе в регионе, — уточнила Вера Щербина.
Общая память — общая гордость
Также на заседании Общественной палаты Олег Кожемяко большое внимание уделил необходимости гармонизации межнациональных отношений. В частности, он напомнил, что Россию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан (и не только) объединяет общая славная история — история СССР, история Великой Отечественной войны, в которой рука об руку сражались представители самых разных народов, входивших в единое государство. И об этом забывать нельзя.
Подвиг всех народов СССР, отстоявших независимость своей Родины в борьбе с фашизмом, навечно объединяет всех нас — об этом шла речь и на заседании совета регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Одной из главных тем на заседании стала подготовка к празднованию юбилея Победы.
Отметим, что местное отделение «Ассамблеи народов России» регулярно проводит мероприятия патриотического содержания, в которых принимают участие представители различных этнических и общественных организаций, родители и родственники участников СВО, деятели культуры и искусства, члены детских патриотических клубов.
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: в мероприятиях к юбилею Победы, которые готовится провести Ассамблея, примут участие представители разных народов, проживающих в Приморье. Например, в будущем — 2025-м, юбилейном, — году Ассамблея проведёт празднование Дня героев Отечества и героев СВО в среде многонационального Приморья.
— В моём отряде воюют русские, армяне, азербайджанцы, татары, буряты, корейцы, и все они проживают в Приморском крае. Наш регион во все времена демонстрировал уважение к разным национальностям, проживающим в крае, — сказал вице-губернатор Приморья, командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов.
О том, что сегодня добровольцами на СВО из Приморского края уходят представители разных национальностей, говорил — на заседании Общественной палаты — и глава региона Олег Кожемяко.
Волонтёр Победы — это звучит гордо
Приморье — край многонациональный, и разные диаспоры живут в нём мирно и дружно, принимая участие в различных мероприятиях. И наверняка волонтёрами Победы в нашем крае тоже будут представители самых разных национальностей.
А набор волонтеров Победы в крае уже идёт. Основная их задача — сопровождение мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры будут помогать в организации и проведении патриотических и образовательных акций, приуроченных к памятной дате.
Проходить подготовку добровольцы будут в специальном региональном центре, который откроется в крае в скором времени.
Пока же, чтобы стать волонтером Победы, необходимо пройти регистрацию.
Ну, а ближайшим мероприятием, на котором будущие волонтеры Победы пройдут первое обучение, станет форум «Море Добра». Он состоится во Владивостоке с 26 по 29 ноября. В рамках форума участники добровольческих центров будут развивать навыки коммуникации, совершенствовать управленческие компетенции, а также обменяются опытом в организации добровольческих проектов в регионе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие важные акценты в миграционной политике были расставлены на заседании Общественной палаты.