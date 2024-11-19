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Posted 19 ноября, 06:36

Published 19 ноября, 06:36

Modified 19 ноября, 06:38

Updated 19 ноября, 06:38

В школах Владивостока ведут проверки качества питания детей

Вкусно и полезно — убедитесь сами: питание детей проверяют в школах Владивостока

19 ноября 2024, 06:36
Фото: vlc.ru.

В школах Владивостока ведут проверки качества питания детей

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Наш Город
Качество питания детей в школах Владивостока проверяют регулярно. Сегодня представители управления образования отправились в школы № 23 и 48, чтобы оценить, как кормят ребят в этих образовательных учреждениях.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, а также специалисты мэрии не только проверили всю документацию, но и убедились в качестве еды, которую готовят для детей, тщательно проинспектировали состояние столовых и пищеблоков. И разумеется, поговорили с учениками — что нравится, что нет.

Блины с джемом, рисовая или гречневая каша, хлеб и чай с лимоном — ну разве плох завтрак в школе № 23? А в школе № 48 ученикам предлагали на выбор омлет или творожную запеканку, была в столовой и свежая выпечка. Ребята отметили: меню всегда разнообразное, есть выбор, и готовят сотрудники столовой очень вкусно.

— Мы получили жалобу от родителей учеников школы № 48, в которой говорилось, что там готовят для ребят некачественно, — рассказал Максим Кильчевский. — Сразу же отправились с проверкой. Грубых нарушений выявлено не было — ни в школе № 48, ни в школе № 23. Бракеражный журнал ведётся регулярно, санитарные нормы соблюдаются. На пищеблоках и в столовых поддерживается чистота, все повара одеты в специальную форму. Дети с удовольствием завтракают и идут на уроки в отличном настроении.
Фото: vlc.ru

Родители — главные помощники в проверках школьного питания. В каждом общеобразовательном учреждении Владивостока вопрос родительского контроля за работой столовой решается по-своему: где-то представители мам, пап и бабушек контролируют качество приготовляемых блюд ежедневно, где-то — каждые две или четыре недели. Все замечания и предложения контролёры могут фиксировать в журнале, причём информация оперативно передаётся в управление образования.

Максим Кильчевский отметил, что во Владивостоке также действует горячая линия по организации питания. А если родители хотят лично следить за тем, чем кормят их детей и вступить в группу родительского контроля, следует обратиться к директору школы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о введении единых стандартов школьного питания по всему Приморью.

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#Новости#Владивосток#Питание школьников#Школьное питание#Приморский край#Наш Город
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