Вкусно и полезно — убедитесь сами: питание детей проверяют в школах Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, а также специалисты мэрии не только проверили всю документацию, но и убедились в качестве еды, которую готовят для детей, тщательно проинспектировали состояние столовых и пищеблоков. И разумеется, поговорили с учениками — что нравится, что нет.