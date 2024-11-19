Внедорожник влетел в пассажирский автобус в Приморье — фото

Posted 19 ноября, 03:13
Published 19 ноября, 03:13
Modified 19 ноября, 03:27
Updated 19 ноября, 03:27
В Находке случилось дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Силовики установили, что по проспекту Мира ехал Suzuki Escudo. Водитель внедорожника, поворачивая, врезался в маршрутный автобус. К счастью, в салоне автобуса не было пассажиров.
В результате аварии пострадал рулевой японского джипа. Стоит отметить, что его водительский стаж составляет 25 лет. В 2024 году мужчину ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Владивостока хотел объехать грузовик и впечатался в бордюр.