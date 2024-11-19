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Posted 19 ноября, 03:13

Published 19 ноября, 03:13

Modified 19 ноября, 03:27

Updated 19 ноября, 03:27

Автомобилист спровоцировал аварию с маршрутным автобусом в Приморском крае

Внедорожник влетел в пассажирский автобус в Приморье — фото

19 ноября 2024, 03:13
Фото: prim_police.

Автомобилист спровоцировал аварию с маршрутным автобусом в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Серьезное столкновение произошло в Приморском крае. Житель Находки «разворотил» свою машину, врезавшись в пассажирский автобус.

В Находке случилось дорожное происшествие с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Силовики установили, что по проспекту Мира ехал Suzuki Escudo. Водитель внедорожника, поворачивая, врезался в маршрутный автобус. К счастью, в салоне автобуса не было пассажиров.

В результате аварии пострадал рулевой японского джипа. Стоит отметить, что его водительский стаж составляет 25 лет. В 2024 году мужчину ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Владивостока хотел объехать грузовик и впечатался в бордюр.

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