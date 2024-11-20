Буцаев и Турчак обсудили инвестпроект КПО в Республике Алтай

По его словам, данный инвестиционный проект ориентирован на снижение тарифной нагрузки для жителей Алтая. Глава РЭО подчеркнул, что ранее планировалось создание небольших предприятий по обращению с отходами, однако теперь принято решение о строительстве мусороперегрузочных станций. Общая стоимость проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей, отметил он.