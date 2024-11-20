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Posted 20 ноября, 11:58

Published 20 ноября, 11:58

Modified 20 ноября, 12:00

Updated 20 ноября, 12:00

Буцаев и Турчак обсудили инвестпроект КПО в Республике Алтай

Буцаев и Турчак обсудили инвестпроект КПО в Республике Алтай

20 ноября 2024, 11:58
Фото: reo.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев совместно и глава Республики Алтай Андрей Турчак обсудили детали инвестиционного проекта по созданию комплекса по переработке отходов (КПО) «Майминский».

Проект предусматривает модернизацию существующего объекта обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и создание новых объектов для утилизации и захоронения отходов, сообщил Денис Буцаев. Об этом пишет prmira.ru.

По его словам, данный инвестиционный проект ориентирован на снижение тарифной нагрузки для жителей Алтая. Глава РЭО подчеркнул, что ранее планировалось создание небольших предприятий по обращению с отходами, однако теперь принято решение о строительстве мусороперегрузочных станций. Общая стоимость проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей, отметил он.

В ходе переговоров стороны договорились, что проектно-сметная документация для объекта концессионного соглашения будет подготовлена не позже июня 2025 года. Во второй половине следующего года РЭО представит льготное финансирование проекта.

Андрей Турчак добавил, что первоначально предполагалось вложить значительные средства в строительство нового комплекса рядом с существующим, но теперь решено провести реконструкцию действующего комплекса в Майме. Планируется обновление оборудования, значительное увеличение мощности переработки, а также строительство современных объектов утилизации и захоронения отходов с соблюдением всех экологических норм.

Также на встрече обсуждались вопросы обеспечения стабильной работы региональных операторов в Алтайском крае, необходимость создания контейнерных площадок и закупки современной техники для транспортировки отходов.

#Общество
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