Что случилось в стенах колледжа в Приморье?

Появились подробности обрушения потолка в колледже в Приморском крае

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Резонансная история с обрушением потолка в образовательном учреждении получила продолжение. Несмотря на слухи о том, что инцидент произошёл во время занятий, прокуратура опровергла эти данные.

В Уссурийске в учебном кабинете Агропромышленного колледжа обрушилась часть потолка, сообщает пресс-служба прокуратуры. Стоит отметить, что в новых медиа распространяли информацию, что штукатурка и плитка обвалились во время занятий, но в надзорном ведомстве опровергли данные сведения. «Здание учебного корпуса на ул. Советской в г. Уссурийске состоит из 4 этажей, при этом второй этаж полностью закрыт на ремонт и не задействован в организации образовательного процесса», — отметили в пресс-службе прокуратуры. Однако выяснились занятные подробности происшествия. Оказалось, руководство колледжа привлекло студентов образовательного учреждения к подсобным работам. Директору учреждения выдали представление. А инцидент теперь находится на контроле у ведомства. Видео: prosecutor_pk . Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что потолок школы обрушился в Надеждинском районе в канун экзаменов. Щекотливая ситуация: школа обрушилась накануне экзаменов и выпускных в Приморье Узнать подробнее