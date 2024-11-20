Что случилось в стенах колледжа в Приморье?

Posted 20 ноября, 07:39
Published 20 ноября, 07:39
Modified 20 ноября, 07:41
Updated 20 ноября, 07:41
В Уссурийске в учебном кабинете Агропромышленного колледжа обрушилась часть потолка, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Стоит отметить, что в новых медиа распространяли информацию, что штукатурка и плитка обвалились во время занятий, но в надзорном ведомстве опровергли данные сведения.
«Здание учебного корпуса на ул. Советской в г. Уссурийске состоит из 4 этажей, при этом второй этаж полностью закрыт на ремонт и не задействован в организации образовательного процесса», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Однако выяснились занятные подробности происшествия. Оказалось, руководство колледжа привлекло студентов образовательного учреждения к подсобным работам. Директору учреждения выдали представление. А инцидент теперь находится на контроле у ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что потолок школы обрушился в Надеждинском районе в канун экзаменов.