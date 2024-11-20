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Posted 20 ноября, 07:39

Published 20 ноября, 07:39

Modified 20 ноября, 07:41

Updated 20 ноября, 07:41

Появились подробности обрушения потолка в колледже в Приморском крае

Что случилось в стенах колледжа в Приморье?

20 ноября 2024, 07:39
Фото: prosecutor_pk.

Появились подробности обрушения потолка в колледже в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Резонансная история с обрушением потолка в образовательном учреждении получила продолжение. Несмотря на слухи о том, что инцидент произошёл во время занятий, прокуратура опровергла эти данные.

В Уссурийске в учебном кабинете Агропромышленного колледжа обрушилась часть потолка, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Стоит отметить, что в новых медиа распространяли информацию, что штукатурка и плитка обвалились во время занятий, но в надзорном ведомстве опровергли данные сведения.

«Здание учебного корпуса на ул. Советской в г. Уссурийске состоит из 4 этажей, при этом второй этаж полностью закрыт на ремонт и не задействован в организации образовательного процесса», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Однако выяснились занятные подробности происшествия. Оказалось, руководство колледжа привлекло студентов образовательного учреждения к подсобным работам. Директору учреждения выдали представление. А инцидент теперь находится на контроле у ведомства.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что потолок школы обрушился в Надеждинском районе в канун экзаменов.

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