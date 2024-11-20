Долой лед: власти Владивостока бросили все силы на борьбу с причиной массовых ДТП

Posted 20 ноября, 02:42
Published 20 ноября, 02:42
Modified 20 ноября, 02:44
Updated 20 ноября, 02:44
Сегодня, 20 ноября, утра выдалось недобрым у многих автомобилистов в дальневосточной столице. На обледенелых дорогах муниципалитета столкнулись десятки машин. К слову, в инциденте пострадала женщина-водитель 1983 года рождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Кое-где приморцы пытались уйти от аварий, врезаясь в леерные ограждения, чтобы остановить транспорт.
После многочисленных аварий надзорное ведомство, совместно с администрацией Владивостока, уделит повышенное внимание состоянию дорог в городе.
Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют исполнение контрактов на содержание автомобильных дорог. Власти привлекли к противогололедным мероприятиям дополнительные силы.
«Гололед позволил выявить проблемы, устранение которых не терпит промедления и является принципиально важным, для обеспечения безопасности дорожного движения, охраны здоровья жителей и гостей края», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже на следующей неделе очередной циклон нанесет удар по Приморскому краю. Синоптики прогнозируют снег с дождем и опасный гололед.