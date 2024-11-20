Долой лед: власти Владивостока бросили все силы на борьбу с причиной массовых ДТП

Сегодня, 20 ноября, утра выдалось недобрым у многих автомобилистов в дальневосточной столице. На обледенелых дорогах муниципалитета столкнулись десятки машин. К слову, в инциденте пострадала женщина-водитель 1983 года рождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.