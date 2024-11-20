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Posted 20 ноября, 02:42

Published 20 ноября, 02:42

Modified 20 ноября, 02:44

Updated 20 ноября, 02:44

К противогололедным мероприятиям привлечены дополнительные силы во Владивостоке

Долой лед: власти Владивостока бросили все силы на борьбу с причиной массовых ДТП

20 ноября 2024, 02:42
Фото: vostokmedia.com.

К противогололедным мероприятиям привлечены дополнительные силы во Владивостоке

Сюжет
Дороги
Во Владивостоке произошло несколько крупных аварий из-за гололеда на дорогах. Массовые ДТП заинтересовали прокуратуру.

Сегодня, 20 ноября, утра выдалось недобрым у многих автомобилистов в дальневосточной столице. На обледенелых дорогах муниципалитета столкнулись десятки машин. К слову, в инциденте пострадала женщина-водитель 1983 года рождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Кое-где приморцы пытались уйти от аварий, врезаясь в леерные ограждения, чтобы остановить транспорт.

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После многочисленных аварий надзорное ведомство, совместно с администрацией Владивостока, уделит повышенное внимание состоянию дорог в городе.

Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют исполнение контрактов на содержание автомобильных дорог. Власти привлекли к противогололедным мероприятиям дополнительные силы.

«Гололед позволил выявить проблемы, устранение которых не терпит промедления и является принципиально важным, для обеспечения безопасности дорожного движения, охраны здоровья жителей и гостей края», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже на следующей неделе очередной циклон нанесет удар по Приморскому краю. Синоптики прогнозируют снег с дождем и опасный гололед.

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