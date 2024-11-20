Дождь, снег и обледенелые дороги: мощный циклон надвигается на Приморье

Posted 20 ноября, 00:24
Published 20 ноября, 00:24
Modified 20 ноября, 00:26
Updated 20 ноября, 00:26
Главный синоптик региона Борис Кубай рассказал, когда погода может вновь испортиться. По словам специалиста, конец рабочей недели могут омрачить небольшие снежные осадки. После чего в крае станет холоднее.
В понедельник, 25 ноября, над Желтым морем сформируется южный циклон, который устремится к Владивостоку. Вероятно, следующая неделя начнется не только с дождя, но и снега, ветра, а также гололеда, подчеркнул Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается нестабильная погодная обстановка.