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Posted 20 ноября, 00:24

Published 20 ноября, 00:24

Modified 20 ноября, 00:26

Updated 20 ноября, 00:26

Снегопад с дождем и жуткие морозы ожидаются в Приморском крае

Дождь, снег и обледенелые дороги: мощный циклон надвигается на Приморье

20 ноября 2024, 00:24
Фото: Изображение Midjourney.

Снегопад с дождем и жуткие морозы ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погода дала расслабиться жителям Приморского края, но ненадолго. Когда же очередной циклон нанесет удар по региону? — узнаете в материале.

Главный синоптик региона Борис Кубай рассказал, когда погода может вновь испортиться. По словам специалиста, конец рабочей недели могут омрачить небольшие снежные осадки. После чего в крае станет холоднее.

В понедельник, 25 ноября, над Желтым морем сформируется южный циклон, который устремится к Владивостоку. Вероятно, следующая неделя начнется не только с дождя, но и снега, ветра, а также гололеда, подчеркнул Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается нестабильная погодная обстановка.

От минуса к плюсу и обратно: погода в Приморье стабильностью не балует
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