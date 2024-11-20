Где лед и что с ним делать? — названы опасные участки дороги во Владивостоке

Posted 20 ноября, 03:38
Published 20 ноября, 03:38
Modified 20 ноября, 03:40
Updated 20 ноября, 03:40
В утренние и вечерние часы в регионе образовывается гололед, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Госавтоинспекция призывает автомобилистов «переобуть» транспорт.
Стоит отметить, что водителям необходимо не только приготовить машину к зимним дорогам, но и соблюдать безопасную скорость и дистанцию при движении.
Также в пресс-службе полиции напомнили о том, что нужно удвоить бдительность на трассах регионального значения: подъезд к дальневосточной столице от дороги «Хабаровск-Владивосток», путь, соединяющий поселок Новый с полуостровом Де-Фриз и Седанкой, а также мосты, — Низководный и Золотой.
«Необходимо предусмотреть на дорогах регионального значения заблаговременное выставление временных технических средств организации дорожного движения дорожных знаков: 3.24 „Ограничение максимальной скорости 50-70 км/ч“, 1.15 „Скользкая дорога“, 8.16 „Влажное покрытие“, 8.5.4 „Время действия“ и т. д.» — отметили в пресс-службе УМВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что администрация Владивостока и прокуратура объединились в борьбе с гололедом.