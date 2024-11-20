vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 03:38

Published 20 ноября, 03:38

Modified 20 ноября, 03:40

Updated 20 ноября, 03:40

Гололед угрожает безопасности автомобилистов во Владивостоке

Где лед и что с ним делать? — названы опасные участки дороги во Владивостоке

20 ноября 2024, 03:38
Фото: vostokmedia.com.

Гололед угрожает безопасности автомобилистов во Владивостоке

Сюжет
Погода
В Приморском крае вновь свирепствует ледяная стихия: утренние и вечерние часы приносят с собой опасный гололед, ставший причиной множества ДТП. Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов не только «переобуть» свои машины, но и соблюдать ПДД, опираясь на погодную обстановку в регионе.

В утренние и вечерние часы в регионе образовывается гололед, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Госавтоинспекция призывает автомобилистов «переобуть» транспорт.

Стоит отметить, что водителям необходимо не только приготовить машину к зимним дорогам, но и соблюдать безопасную скорость и дистанцию при движении.

Также в пресс-службе полиции напомнили о том, что нужно удвоить бдительность на трассах регионального значения: подъезд к дальневосточной столице от дороги «Хабаровск-Владивосток», путь, соединяющий поселок Новый с полуостровом Де-Фриз и Седанкой, а также мосты, — Низководный и Золотой.

«Необходимо предусмотреть на дорогах регионального значения заблаговременное выставление временных технических средств организации дорожного движения дорожных знаков: 3.24 „Ограничение максимальной скорости 50-70 км/ч“, 1.15 „Скользкая дорога“, 8.16 „Влажное покрытие“, 8.5.4 „Время действия“ и т. д.» — отметили в пресс-службе УМВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что администрация Владивостока и прокуратура объединились в борьбе с гололедом.

Долой лед: власти Владивостока бросили все силы на борьбу с причиной массовых ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Шестилетнего ребенка около гаражей сбила машина во Владивостоке — фотоДжип вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП случилось в Приморском краеНарушители ПДД поплатятся: водить машину станет роскошью для жителей Приморья
#Новости#Общество#Погода#Безопасность#Владивосток#Администрация#Прокуратура#Борьба#ПДД#Дорожные знаки#Гололед#Приморский край#ДТП#Трассы#Мосты#Дистанция#Скорость#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика