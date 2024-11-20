Где лед и что с ним делать? — названы опасные участки дороги во Владивостоке

Также в пресс-службе полиции напомнили о том, что нужно удвоить бдительность на трассах регионального значения: подъезд к дальневосточной столице от дороги «Хабаровск-Владивосток», путь, соединяющий поселок Новый с полуостровом Де-Фриз и Седанкой, а также мосты, — Низководный и Золотой.