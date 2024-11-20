ГПБ Мобайл запускается в ДФО

Кроме того, активные абоненты ГПБ Мобайл могут воспользоваться многоуровневой системой безопасности «Цифровой иммунитет». А при переходе со своим номером от другого оператора абонент получит в подарок 100 ГБ на год, которые будут начисляться дополнительно к основному пакету по 8,5 ГБ ежемесячно, бонусными пакетами ГБ можно воспользоваться в течение года. Узнать подробную информацию об условиях акции «100 гигабайт в подарок», порядке и сроках ее проведения можно по ссылке.