ГПБ Мобайл запускается в ДФО

Posted 20 ноября, 02:31
Published 20 ноября, 02:31
Modified 20 ноября, 02:33
Updated 20 ноября, 02:33
Абоненты могут выбрать один из тарифов линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР, а также воспользоваться премиум-тарифом «Без границ». Тарифы из линейки #РАЗУМНЫЙВЫБОР позволяют абонентам гибко подходить к вопросам оплаты: можно выбрать ежемесячную, 3-месячную или годовую оплату со скидкой до 65%.
Особенность премиум-тарифа «Без границ» в том, что абонент получает не только минуты и гигабайты, но еще и бесплатные дополнительные опции: ежемесячный пакет «1 ГБ в роуминге Без границ», доступный в 75 странах мира, красивый номер категории «Серебряный» и приоритетный дозвон в техническую поддержку мобильного оператора.
Кроме того, активные абоненты ГПБ Мобайл могут воспользоваться многоуровневой системой безопасности «Цифровой иммунитет». А при переходе со своим номером от другого оператора абонент получит в подарок 100 ГБ на год, которые будут начисляться дополнительно к основному пакету по 8,5 ГБ ежемесячно, бонусными пакетами ГБ можно воспользоваться в течение года. Узнать подробную информацию об условиях акции «100 гигабайт в подарок», порядке и сроках ее проведения можно по ссылке.
— С радостью сообщаем о запуске ГПБ Мобайл в Хабаровском крае. Среди наших тарифов каждый сможет выбрать идеальный вариант, соответствующий его образу жизни и бюджету. Особенно приятно, что наши абоненты получают бонусы при использовании экосистемных продуктов Газпромбанка. Это дополнительные +10 Гб ежемесячно или бесплатная связь на тарифе «Действуй» при подключении сервиса Привилегии «Плюс» или Привилегии «Премиум» — соответственно, бесплатный 1 ГБ интернета в роуминге при оформлении карты UnionPay и многое другое, — прокомментировала генеральный директор ГПБ Мобайл Анастасия Спешилова.
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