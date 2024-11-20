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Posted 20 ноября, 11:05

Published 20 ноября, 11:05

Modified 20 ноября, 11:05

Updated 20 ноября, 11:05

Картина дня в Приморье: жуткий гололед, северокорейское ТВ и происшествие в колледже

Картина дня в Приморье: жуткий гололед, северокорейское ТВ и происшествие в колледже

20 ноября 2024, 11:05
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Жуткий гололед встретил владивостокцев утром

Утро у жителей города началось не с кофе: еще до рассвета на нескольких участках дорог произошли массовые аварии. В одной из них пострадало 11 машин.

В связи со сложной обстановкой на дорогах, Госавтоинспекция составила список наиболее сложных улиц и трасс. Инспекторы организовали патрулирование.

Уже засветло несколько аварий случилось в районе Фадеева на объездной трассе.

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Приморье оказалось в зоне вещания корейского ТВ

Мужчина из Находки случайно поймал сигнал корейского телеканала, когда настраивал свой телевизор. Сюжет о лидере КНДР на незнакомом языке очень его удивил.

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Потолок обвалился прямо во время лекции в колледже в Приморье

Об этом сообщали в сети. Позже выяснилось, что произошло в учебной аудитории, и что случилось со студентами.

Что случилось в стенах колледжа в Приморье?
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