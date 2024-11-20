Картина дня в Приморье: жуткий гололед, северокорейское ТВ и происшествие в колледже

Posted 20 ноября, 11:05
Published 20 ноября, 11:05
Modified 20 ноября, 11:05
Updated 20 ноября, 11:05
Жуткий гололед встретил владивостокцев утром
Утро у жителей города началось не с кофе: еще до рассвета на нескольких участках дорог произошли массовые аварии. В одной из них пострадало 11 машин.
В связи со сложной обстановкой на дорогах, Госавтоинспекция составила список наиболее сложных улиц и трасс. Инспекторы организовали патрулирование.
Уже засветло несколько аварий случилось в районе Фадеева на объездной трассе.
Приморье оказалось в зоне вещания корейского ТВ
Мужчина из Находки случайно поймал сигнал корейского телеканала, когда настраивал свой телевизор. Сюжет о лидере КНДР на незнакомом языке очень его удивил.
Потолок обвалился прямо во время лекции в колледже в Приморье
Об этом сообщали в сети. Позже выяснилось, что произошло в учебной аудитории, и что случилось со студентами.