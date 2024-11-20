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Posted 20 ноября, 06:31

Published 20 ноября, 06:31

Modified 20 ноября, 06:33

Updated 20 ноября, 06:33

Брошенный после аварии автомобиль мешает проезду во Владивостоке

Машина с оторванным колесом перегородила проезд во Владивостоке — фото

20 ноября 2024, 06:31
Фото: 1MI.

Брошенный после аварии автомобиль мешает проезду во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Автомобиль с поврежденным колесом перегородил часть выезда на улицу Котельникова во Владивостоке. По словам очевидцев, машина стоит там уже около двух недель.

Машина без колеса мешает проезду автомобилистов в районе Котельникова во Владивостоке. Авто стоит около одного из выездов со дворов.

Фото: novosti25_r

По словам очевидцев, машину бросили после ДТП две недели назад. За это время за ней так и не вернулись. Эвакуировать автомобиль пока тоже не смогли.

Фото: novosti25_r

После аварии у машины оказалось вывернуто заднее колесо. Не исключено, что из-за этого авто не получается увезти с места.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серии аварий, которая случилась из-за сильного гололеда на трассах во Владивостоке.

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#Новости#Общество#ГИБДД#Владивосток#Приморский край#ДТП#Машина#Авария#Приморье#Происшествия#Перекрёсток
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