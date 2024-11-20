Машина с оторванным колесом перегородила проезд во Владивостоке — фото

Posted 20 ноября, 06:31
Published 20 ноября, 06:31
Modified 20 ноября, 06:33
Updated 20 ноября, 06:33
Машина без колеса мешает проезду автомобилистов в районе Котельникова во Владивостоке. Авто стоит около одного из выездов со дворов.
По словам очевидцев, машину бросили после ДТП две недели назад. За это время за ней так и не вернулись. Эвакуировать автомобиль пока тоже не смогли.
После аварии у машины оказалось вывернуто заднее колесо. Не исключено, что из-за этого авто не получается увезти с места.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серии аварий, которая случилась из-за сильного гололеда на трассах во Владивостоке.