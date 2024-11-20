На смену банальным коридорам: школы Владивостока преображаются — фото

Posted 20 ноября, 04:20
Published 20 ноября, 04:20
Modified 20 ноября, 04:22
Updated 20 ноября, 04:22
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: благодаря грантовому конкурсу, организованному мэрией города, уже несколько школ краевого центра смогли превратит банальные коридоры и рекреации в современные, оригинально и разумно оформленные и обставленные пространства для отдыха, и не только.
— Внутри учебных заведений появляются функциональные стенды, «говорящие» стены, модернизированные входные группы и многое другое, — подчеркнули в пресс-службе.
Например, в школе №23 на первом этаже теперь не просто скамейки или стульчики, а разноцветные пуфики, диваны и небольшие столики. Перед началом занятий, на переменках учащиеся могут отдыхать с комфортом. А на входе — в фойе — ребят встречают яркие стены с информационными надписями о всероссийском сообществе детей и молодёжи «Движение первых».
Также теперь каждый этаж в школе — особенный. Там, где учатся начальные классы, на стенах располагаются наглядные изображения с упражнениями для зарядки, правилами поведения и даже графическая книжная полка с детскими книжками.
А на этаже для старшеклассников появились на стенах «шпрагалки» — с физическими и математическими формулами, основами гуманитарных и естественных наук.
— Все тематические рекреации были разработаны таким образом, чтобы дети любого возраста могли познавательно проводить время на переменах. Важно, чтобы «25-м кадром» у ребят всегда мелькала важная информация, так она будет откладываться в голове и впоследствии выручит на контрольных работах, — считает Максим Кильчевский, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования.
Самое же главное и пока что ещё не очень привычное для школ города нововведение, которым может похвастать 23-я, — это специализированный атом-класс, который включает в себя трансформируемые пространства, мобильную мебель, а также демонстрационные и лабораторные комплексы.
Гранты администрации столицы ДФО на преображение школ (а это два миллиона рублей) в 2024 году выиграли пять образовательных учреждений: школы № 18, 23, 73, 82 и центр образования «Вектор».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как изменилась школа № 73 во Владивостоке.