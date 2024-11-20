На смену банальным коридорам: школы Владивостока преображаются — фото

Например, в школе №23 на первом этаже теперь не просто скамейки или стульчики, а разноцветные пуфики, диваны и небольшие столики. Перед началом занятий, на переменках учащиеся могут отдыхать с комфортом. А на входе — в фойе — ребят встречают яркие стены с информационными надписями о всероссийском сообществе детей и молодёжи «Движение первых».