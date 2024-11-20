Ничего святого: наглец объезжал пробку между машин скорой во Владивостоке — видео

Posted 20 ноября, 10:44
Published 20 ноября, 10:44
Modified 20 ноября, 16:15
Updated 20 ноября, 16:15
Наглый поступок водителя возмутил жителей Приморья. Неизвестный за рулем легковушки встроился на Некрасовском путепроводе во Владивостоке между двумя машинами скорой помощи. По словам очевидцев, он не обращал внимания на сигналы, и не пытался уйти в другую полосу. Видеозапись со странными маневрами попала в сеть. Пользователи активно ее обсуждают.
В комментариях нашлись те, кто попытался защитить автомобилиста:
«Может, в скорой его мать или ребенок»;
«Жена рожает, может…».
Другие комментаторы сразу же ответили:
«Тогда на своей машине бы вез, а тут…»;
«Он посреди полосы встроился, прямо передо мной это было».
Ранее «Восток-Медиа» писало о наглом автомобилисте, который мог отправить людей в мир иной.