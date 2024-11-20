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Posted 20 ноября, 10:44

Published 20 ноября, 10:44

Modified 20 ноября, 16:15

Updated 20 ноября, 16:15

Автомобилист лавировал между машин скорой, чтобы объехать пробку во Владивостоке

Ничего святого: наглец объезжал пробку между машин скорой во Владивостоке — видео

20 ноября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилист лавировал между машин скорой, чтобы объехать пробку во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Поведение водителя, который влез между двумя машинами скорой помощи и совершил ряд нарушений, возмутило жителей Приморья.

Наглый поступок водителя возмутил жителей Приморья. Неизвестный за рулем легковушки встроился на Некрасовском путепроводе во Владивостоке между двумя машинами скорой помощи. По словам очевидцев, он не обращал внимания на сигналы, и не пытался уйти в другую полосу. Видеозапись со странными маневрами попала в сеть. Пользователи активно ее обсуждают.

Видео: dpskontrol_125rus.

В комментариях нашлись те, кто попытался защитить автомобилиста:

«Может, в скорой его мать или ребенок»;

«Жена рожает, может…».

Другие комментаторы сразу же ответили:

«Тогда на своей машине бы вез, а тут…»;

«Он посреди полосы встроился, прямо передо мной это было».

Ранее «Восток-Медиа» писало о наглом автомобилисте, который мог отправить людей в мир иной.

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