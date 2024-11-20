Ничего святого: наглец объезжал пробку между машин скорой во Владивостоке — видео

Наглый поступок водителя возмутил жителей Приморья. Неизвестный за рулем легковушки встроился на Некрасовском путепроводе во Владивостоке между двумя машинами скорой помощи. По словам очевидцев, он не обращал внимания на сигналы, и не пытался уйти в другую полосу. Видеозапись со странными маневрами попала в сеть. Пользователи активно ее обсуждают.