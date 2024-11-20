О боже, какой он: двойников самых лучших мужчин России можно увидеть во Владивостоке

Posted 20 ноября, 03:08
Published 20 ноября, 03:08
Modified 20 ноября, 03:23
Updated 20 ноября, 03:23
Уникальный кукольный проект придумала народный мастер Пермского края Ирина Хабышева. Её вдохновила знаменитая советская песня, точнее, одна строчка из нее: «Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли…».
— В каждом регионе России есть свои значимые мужские образы — исторические и современные, герои своего дела, мужчины со своим предназначением, — рассказала Ирина Ивановна. — Вот и решила с помощью мастериц со всей России собрать их вместе, а заодно — показать истинно мужскую силу, надежность, верность, чистоту, мудрость, крепость, юмор, достоинство.
Всего на выставке представлено 44 куклы, а шили их 40 мастеров со всей страны. Выполнены куклы в единой стилистике. Галина Коваленко из Владивостока и Ольга Каплан из Уссурийска представляют в этой изумительной подборке образы лучших мужчин Приморья — моряка, солиста ансамбля ТОФ, и Владимира Арсеньева.
— Все они вместе — полководцы и святые отцы, писатели и модельер, горняк и коновал, простые парни — гармонисты и плотники: все те, кто составляет нашу матушку Россию, кто является ее стержнем и опорой с давних времён и до современности, сплотились в один круг, чтобы стать щитом нашего Отечества, — рассказала Ирина Хабышева. — Нам нельзя забывать героев нашей страны. Мы — это Россия, мы вместе, так было, так есть и так будет всегда.
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