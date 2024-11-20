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Posted 20 ноября, 03:08

Published 20 ноября, 03:08

Modified 20 ноября, 03:23

Updated 20 ноября, 03:23

Проект «России славные сыны» (0+) можно увидеть во Владивостоке

О боже, какой он: двойников самых лучших мужчин России можно увидеть во Владивостоке

20 ноября 2024, 03:08
Фото: vostokmedia.com.

Проект «России славные сыны» (0+) можно увидеть во Владивостоке

Сюжет
Выставка
Они похожи на прототипов, как две капли воды: Лев Толстой, Евпатий Коловрат, Владимир Арсеньев, Вячеслав Зайцев… Да на выставке «России славные сыны» (0+), что работает в фойе Приморского краевого театра кукол, собраны лучшие мужчины России за много веков!

Уникальный кукольный проект придумала народный мастер Пермского края Ирина Хабышева. Её вдохновила знаменитая советская песня, точнее, одна строчка из нее: «Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли…».

— В каждом регионе России есть свои значимые мужские образы — исторические и современные, герои своего дела, мужчины со своим предназначением, — рассказала Ирина Ивановна. — Вот и решила с помощью мастериц со всей России собрать их вместе, а заодно — показать истинно мужскую силу, надежность, верность, чистоту, мудрость, крепость, юмор, достоинство.
Моряк ТОФ, работа Галины КоваленкоМоряк ТОФ, работа Галины Коваленко
Владимир Арсеньев, работа Ольги КапланВладимир Арсеньев, работа Ольги Каплан
Фото: vostokmedia.com

Всего на выставке представлено 44 куклы, а шили их 40 мастеров со всей страны. Выполнены куклы в единой стилистике. Галина Коваленко из Владивостока и Ольга Каплан из Уссурийска представляют в этой изумительной подборке образы лучших мужчин Приморья — моряка, солиста ансамбля ТОФ, и Владимира Арсеньева.

— Все они вместе — полководцы и святые отцы, писатели и модельер, горняк и коновал, простые парни — гармонисты и плотники: все те, кто составляет нашу матушку Россию, кто является ее стержнем и опорой с давних времён и до современности, сплотились в один круг, чтобы стать щитом нашего Отечества, — рассказала Ирина Хабышева. — Нам нельзя забывать героев нашей страны. Мы — это Россия, мы вместе, так было, так есть и так будет всегда.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, работы какого великого русского художника смогут увидеть владивостокцы.

Великий мастер: выставка всемирно знаменитого художника открылась во Владивостоке
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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край
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