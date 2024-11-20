О боже, какой он: двойников самых лучших мужчин России можно увидеть во Владивостоке

— Все они вместе — полководцы и святые отцы, писатели и модельер, горняк и коновал, простые парни — гармонисты и плотники: все те, кто составляет нашу матушку Россию, кто является ее стержнем и опорой с давних времён и до современности, сплотились в один круг, чтобы стать щитом нашего Отечества, — рассказала Ирина Хабышева. — Нам нельзя забывать героев нашей страны. Мы — это Россия, мы вместе, так было, так есть и так будет всегда.