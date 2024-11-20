vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 05:19

Published 20 ноября, 05:19

Modified 20 ноября, 05:21

Updated 20 ноября, 05:21

Трагический пожар унес жизнь жительницы Приморья

Огонь уничтожил не только дом: смертельный пожар произошел в Приморском крае

20 ноября 2024, 05:19
Фото: mchs_vdk.

Трагический пожар унес жизнь жительницы Приморья

Сюжет
Пожар
Огонь погубил пожилую жительницу Приморья. Дознаватели назвали причину из-за которой мог вспыхнуть дом.

В Партизанском районе случился пожар, унесший жизнь пенсионерки, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

В Николаевке пламя охватило частный дом, в котором погибла 79-летняя женщина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электросчетчика.

«Дознаватели МЧС России продолжают проверку по факту пожара», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченске полностью выгорела половина двухквартирного дома. В результате инцидента умер 55-летний мужчина.

Погиб в огне у себя дома: трагический пожар унес жизнь мужчины в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Страшно выйти из дома: жители Владивостока наблюдали, как горят мопеды — видеоПоявились кадры с началом возгорания в популярном ТЦ во Владивостоке — видеоПожар вспыхнул в популярном торговом центре «Седанка-сити» во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Пожар#Безопасность#Владивосток#Пожары#Пожар с погибшими#Частный дом#Приморский край#Дом#Огонь#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика