Огонь уничтожил не только дом: смертельный пожар произошел в Приморском крае

Posted 20 ноября, 05:19
Published 20 ноября, 05:19
Modified 20 ноября, 05:21
Updated 20 ноября, 05:21
В Партизанском районе случился пожар, унесший жизнь пенсионерки, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
В Николаевке пламя охватило частный дом, в котором погибла 79-летняя женщина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электросчетчика.
«Дознаватели МЧС России продолжают проверку по факту пожара», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченске полностью выгорела половина двухквартирного дома. В результате инцидента умер 55-летний мужчина.