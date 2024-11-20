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Posted 20 ноября, 00:04

Published 20 ноября, 00:04

Modified 20 ноября, 00:06

Updated 20 ноября, 00:06

Артём в Приморском крае и Торез (ДНР) подписали соглашение о сотрудничестве

Побратимы — это свято: Артём и Торез подписали соглашение о сотрудничестве — видео

20 ноября 2024, 00:04
Фото: kwonvyacheslav.

Артём в Приморском крае и Торез (ДНР) подписали соглашение о сотрудничестве

У города шахтёров и авиаторов — Артёма — появился побратим. Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон и Дмитрий Лысенко, глава городского округа Торез (ДНР), подписали соглашение о сотрудничестве между городами.
— По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко мы прибыли в Торез, где и подписали соглашение о побратимстве, — рассказал Вячеслав Квон в своём официальном telegram-канале. — Выбор Артёма не случаен, у Артёма и Тореза много общего, это два шахтёрских города. Приморский край уже на постоянной основе оказывает Торезу помощь в восстановлении важных объектов инфраструктуры, пришло время и для расширения связей — на основе взаимной заинтересованности, равноправного партнёрства, взаимопонимания и ответственности — в сфере социального и культурного партнёрства.

Глава АГО пригласил сотрудников муниципалитета Тореза пройти стажировки, практики в администрации Артёмовского городского округа, обменяться опытом в образовательной сфере, сотрудничать в области спорта.

Видео: kwonvyacheslav.

— Мы очень рады, что у Тореза в Приморском крае есть такой замечательный друг, а теперь и побратим, как Артём, — сказал глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко. — В Приморье отдыхали дети из ДНР, туда регулярно выезжают разные делегации, у нас — крепкие связи. А наше побратимство с Артёмом постараемся сохранить на века.

Вячеслав Квон выразил уверенность в том, что у Артёма и Тореза много общего дальнейшее наше сотрудничество пойдет на пользу обоим городам!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Артёма возглавил Совет муниципалитетов Приморского края.

Глава Артёма Вячеслав Квон возглавил Совет муниципалитетов Приморского края
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#Новости#Общество#Видео#Артём#Приморский край#Вячеслав Квон
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