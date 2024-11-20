Побратимы — это свято: Артём и Торез подписали соглашение о сотрудничестве — видео

— Мы очень рады, что у Тореза в Приморском крае есть такой замечательный друг, а теперь и побратим, как Артём, — сказал глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко. — В Приморье отдыхали дети из ДНР, туда регулярно выезжают разные делегации, у нас — крепкие связи. А наше побратимство с Артёмом постараемся сохранить на века.