«Просто массовая жесть»: серия ДТП произошла в одночасье во Владивостоке — видео

Posted 19 ноября, 23:39
Published 19 ноября, 23:39
Modified 19 ноября, 23:41
Updated 19 ноября, 23:41
Автомобильное побоище произошло ранним утром на объездной трассе в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Очевидец, вероятно, снимал последствия массовой аварии, но в кадр попало еще не менее шести столкновений. Несколько легковушек разбилось в одиночных ДТП, впечатываясь в столбы и леера. А некоторые автомобилисты «схлестнулись» в парных полетах. Одну машину развернуло на 180 градусов.
«Первый раз такое вижу», — написал изумленный комментатор новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Низководном мосту произошло сразу две аварии подряд. В полиции рассказали, почему машины разбились на одном и том же месте.