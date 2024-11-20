«Просто массовая жесть»: серия ДТП произошла в одночасье во Владивостоке — видео

Автомобильное побоище произошло ранним утром на объездной трассе в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Очевидец, вероятно, снимал последствия массовой аварии, но в кадр попало еще не менее шести столкновений. Несколько легковушек разбилось в одиночных ДТП, впечатываясь в столбы и леера. А некоторые автомобилисты «схлестнулись» в парных полетах. Одну машину развернуло на 180 градусов.