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Posted 19 ноября, 23:39

Published 19 ноября, 23:39

Modified 19 ноября, 23:41

Updated 19 ноября, 23:41

«Просто массовая жесть»: серия ДТП произошла в одночасье во Владивостоке — видео

«Просто массовая жесть»: серия ДТП произошла в одночасье во Владивостоке — видео

19 ноября 2024, 23:39
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Полиция
В одночасье множество водителей лишились транспорта. Всему виной авария, в которой пострадало не менее десяти машин. Мужчина снимал на видео последствия ДТП, но внезапно начался «второй акт» столкновений.

Автомобильное побоище произошло ранним утром на объездной трассе в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Очевидец, вероятно, снимал последствия массовой аварии, но в кадр попало еще не менее шести столкновений. Несколько легковушек разбилось в одиночных ДТП, впечатываясь в столбы и леера. А некоторые автомобилисты «схлестнулись» в парных полетах. Одну машину развернуло на 180 градусов.

«Первый раз такое вижу», — написал изумленный комментатор новых медиа.
Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Низководном мосту произошло сразу две аварии подряд. В полиции рассказали, почему машины разбились на одном и том же месте.

Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае
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