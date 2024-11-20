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Posted 20 ноября, 09:59

Published 20 ноября, 09:59

Modified 20 ноября, 09:59

Updated 20 ноября, 09:59

ПЦБК готова расширять сотрудничество с отечественными производителями химии для ЦБП

ПЦБК готова расширять сотрудничество с отечественными производителями химии для ЦБП

20 ноября 2024, 09:59
Фото: ПЦБК.
На полях международной выставки PulpFor 2024 в Санкт-Петербурге завершилась исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения». Организаторами стали Пермская ЦБК (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».

На сессию прибыли эксперты из сферы целлюлозно-бумажного и химического производства, а также представители научного сообщества. Об этом информирует properm.

Главной темой повестки стало сотрудничество между химической и целлюлозно-бумажной отраслями в ситуации перемен на рынке России. Отказ от сотрудничества западных поставщиков в 2022 году поставил российские компании перед необходимостью начать искать пути импортозамещения и развития локальных технологий.

Как рассказал гендиректор ПЦБК Юрий Марков, сотрудничество с химической отраслью даст предприятиям возможность создавать новые технологии и выпускать специализированную продукцию.

В роли заказчика ПЦБК согласен на эксперименты и проведение опытных выработок. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у компании нет альтернативных поставщиков, указал генеральный директор ПЦБК.

В ходе сессии участники говорили о потребностях ЦБК и возможностях химических компаний. Представители «Химпрома», недавно вышедшего на рынок химии для ЦБП, показали свои разработки. Также разговор коснулся очистки сточных вод и решения проблем, связанных со смолой. Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

В рамках выставки ПЦБК продемонстрировала свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные подходы в сфере автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали, как на предприятии задействуют искусственный интеллект: от подбора резюме и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала пространством для расширения коммуникации между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что особенно актуально на фоне новых экономических реалий.

#Общество
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