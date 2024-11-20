ПЦБК готова расширять сотрудничество с отечественными производителями химии для ЦБП

В ходе сессии участники говорили о потребностях ЦБК и возможностях химических компаний. Представители «Химпрома», недавно вышедшего на рынок химии для ЦБП, показали свои разработки. Также разговор коснулся очистки сточных вод и решения проблем, связанных со смолой. Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».