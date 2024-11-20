Северокорейское ТВ пришло в Приморье? Новости на корейском удивили россиянина — видео

Posted 20 ноября, 02:44
Published 20 ноября, 02:44
Modified 20 ноября, 02:46
Updated 20 ноября, 02:46
В сети обсуждают корейский тв-канал, доступ к которому внезапно появился у зрителей из Приморья.
Житель Приморья настраивал телеканалы и случайно поймал сигнал из Кореи. Видимо, теперь в Находке доступно корейское телевидение.
Судя по сюжетам о лидере КНДР и костюмам телеведущих, канал вероятно оказался северокорейским.
Ранее «Восток-Медиа» писало о корейском внедорожнике, который тронулся и сбил пешехода, когда водителя не было в салоне.