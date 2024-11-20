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Posted 20 ноября, 02:44

Published 20 ноября, 02:44

Modified 20 ноября, 02:46

Updated 20 ноября, 02:46

Мужчина обнаружил корейский телеканал на своем телевизоре в Приморье

Северокорейское ТВ пришло в Приморье? Новости на корейском удивили россиянина — видео

20 ноября 2024, 02:44
Фото: 1MI.

Мужчина обнаружил корейский телеканал на своем телевизоре в Приморье

Сюжет
КНДР
В Находке местный житель случайно обнаружил на телевизоре корейский телеканал. Новости о лидере КНДР поразили мужчину из Приморья.

В сети обсуждают корейский тв-канал, доступ к которому внезапно появился у зрителей из Приморья.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Житель Приморья настраивал телеканалы и случайно поймал сигнал из Кореи. Видимо, теперь в Находке доступно корейское телевидение.

Судя по сюжетам о лидере КНДР и костюмам телеведущих, канал вероятно оказался северокорейским.

Ранее «Восток-Медиа» писало о корейском внедорожнике, который тронулся и сбил пешехода, когда водителя не было в салоне.

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