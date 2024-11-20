Сложились гармошкой из-за дитя: ДТП вызвало общественный резонанс в Приморье — видео

Posted 20 ноября, 02:12
Published 20 ноября, 02:12
Modified 20 ноября, 02:14
Updated 20 ноября, 02:14
В Уссурийске на Некрасова произошел очень спорный инцидент. Девочка переходила дорогу по «зебре», но на красный свет. В этот момент случилось тройное ДТП из-за экстренного торможения одного из водителей перед пешеходным переходом.
Комментаторы новых медиа разделились на два лагеря. Кто-то винит подростка, нарушившего ПДД. А некоторые обозлились на автомобилиста, который впечатался во впередиидущую машину, пренебрегая скоростным режимом и дистанцией.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке приключилось «ледовое побоище» на объездной трассе Седанка — Патрокл.