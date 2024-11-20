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Posted 20 ноября, 02:12

Published 20 ноября, 02:12

Modified 20 ноября, 02:14

Updated 20 ноября, 02:14

Череда нарушений ПДД привела к аварии на перекрестке в Приморском крае

Сложились гармошкой из-за дитя: ДТП вызвало общественный резонанс в Приморье — видео

20 ноября 2024, 02:12
Фото: mark2_che.

Череда нарушений ПДД привела к аварии на перекрестке в Приморском крае

Сюжет
ПДД
Тройное столкновение автомобилей вызвало немало споров в соцсетях. Жители Приморья не могут определить, кто виноват в массовой аварии?

В Уссурийске на Некрасова произошел очень спорный инцидент. Девочка переходила дорогу по «зебре», но на красный свет. В этот момент случилось тройное ДТП из-за экстренного торможения одного из водителей перед пешеходным переходом.

Комментаторы новых медиа разделились на два лагеря. Кто-то винит подростка, нарушившего ПДД. А некоторые обозлились на автомобилиста, который впечатался во впередиидущую машину, пренебрегая скоростным режимом и дистанцией.

Видео: mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке приключилось «ледовое побоище» на объездной трассе Седанка — Патрокл.

«Просто массовая жесть»: серия ДТП произошла в одночасье во Владивостоке — видео
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