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Posted 20 ноября, 09:21

Published 20 ноября, 09:21

Modified 20 ноября, 09:23

Updated 20 ноября, 09:23

Суд избрал наказание человеку, из-за которого женщина упала в кипяток в Приморье

Суд избрал наказание человеку, из-за которого женщина упала в кипяток в Приморье

20 ноября 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДГК
Фигуранту дела с разливом кипятка во Владивостоке избрали наказание. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Начальнику участка энергокомпании, которого обвиняют в предоставлении небезопасных услуг, избрали меру пресечения в Приморье.

Мужчине предъявили обвинение в организации работ, в результате которых кипяток разлился на улице Калинина во Владивостоке. В горячую воду упала прохожая, она получила серьезные ожоги. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Суд принял решение о запрете определенных действий для подсудимого.

Прокуратура продолжает контролировать ход уголовного расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли виновного в разливе кипятка на улице во Владивостоке.

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