Суд избрал наказание человеку, из-за которого женщина упала в кипяток в Приморье

Posted 20 ноября, 09:21
Published 20 ноября, 09:21
Modified 20 ноября, 09:23
Updated 20 ноября, 09:23
Начальнику участка энергокомпании, которого обвиняют в предоставлении небезопасных услуг, избрали меру пресечения в Приморье.
Мужчине предъявили обвинение в организации работ, в результате которых кипяток разлился на улице Калинина во Владивостоке. В горячую воду упала прохожая, она получила серьезные ожоги. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Суд принял решение о запрете определенных действий для подсудимого.
Прокуратура продолжает контролировать ход уголовного расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли виновного в разливе кипятка на улице во Владивостоке.