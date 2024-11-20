Суд избрал наказание человеку, из-за которого женщина упала в кипяток в Приморье

Мужчине предъявили обвинение в организации работ, в результате которых кипяток разлился на улице Калинина во Владивостоке. В горячую воду упала прохожая, она получила серьезные ожоги. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.