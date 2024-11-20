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Posted 20 ноября, 06:55

Published 20 ноября, 06:55

Modified 20 ноября, 06:57

Updated 20 ноября, 06:57

Мужчина не получил помощи и умер в больнице в Приморском крае

Трагедия из-за халатности? — на хирургов завели дело после смерти пациента в Приморье

20 ноября 2024, 06:55
Фото: 1MI.

Мужчина не получил помощи и умер в больнице в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина скончался в больнице. Два медика оказались под следствием. Что послужило причиной трагедии — врачебная халатность или другие обстоятельства? — Выяснится в суде.

В Кировской центральной больнице умер пациент, сообщает пресс-служба прокуратуры. На двух врачей возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицами своих профессиональных обязанностей.

По данным прокуратуры, в апреле 2023 года в медучреждение поступил мужчина, который жаловался на самочувствие. Хирурги не позаботились о лечении больного. Более того, они не поставили ему диагноз. В результате чего человек умер.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что адвокат оказался под следствием после того, как оскорбил судью в Приморском крае.

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