Трагедия из-за халатности? — на хирургов завели дело после смерти пациента в Приморье

Posted 20 ноября, 06:55
Published 20 ноября, 06:55
Modified 20 ноября, 06:57
Updated 20 ноября, 06:57
В Кировской центральной больнице умер пациент, сообщает пресс-служба прокуратуры. На двух врачей возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицами своих профессиональных обязанностей.
По данным прокуратуры, в апреле 2023 года в медучреждение поступил мужчина, который жаловался на самочувствие. Хирурги не позаботились о лечении больного. Более того, они не поставили ему диагноз. В результате чего человек умер.
«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе ведомства.
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