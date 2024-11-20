Троих бывших полицейских судят за взятки в Приморском крае

С учетом требований обвинения, суд признал бывших полицейских виновными и назначил им лишение свободы на срок от 7 лет 10 месяцев до 8 лет 2 месяцев, а также штрафы в размере более 5 миллионов рублей каждому, с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет.