Троих бывших полицейских судят за взятки в Приморском крае

Posted 20 ноября, 09:05
Published 20 ноября, 09:05
Modified 20 ноября, 09:07
Updated 20 ноября, 09:07
Во Владивостоке осуждены бывшие сотрудники оперативной службы полиции.
Первореченский суд вынес обвинительный приговор в отношении трех бывших сотрудников отдела уголовного розыска полиции. Их признали виновными в совершении трех преступлений, связанных с получением взяток и незаконным доступом к компьютерной информации.
Суд установил, что с сентября 2021 по февраль 2022 года осужденные получали взятки за предоставление конфиденциальных данных третьим лицам с использованием служебной информации. Один из них также получал информацию от сотового оператора, давая взятки работнику компании.
С учетом требований обвинения, суд признал бывших полицейских виновными и назначил им лишение свободы на срок от 7 лет 10 месяцев до 8 лет 2 месяцев, а также штрафы в размере более 5 миллионов рублей каждому, с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет.
Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Сумма взяток в размере более 620 тысяч рублей у каждого из них будет конфискована. Арест на часть земельного участка одного из осужденных сохранится до уплаты штрафа.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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