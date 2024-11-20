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Posted 20 ноября, 00:50

Published 20 ноября, 00:50

Modified 20 ноября, 00:52

Updated 20 ноября, 00:52

В Приморский край завезли десятки тонн мандаринов — в основном из КНР

Цитрусы Деда Мороза везут в Приморский край десятками тонн

20 ноября 2024, 00:50
Фото: primorskfsvps.

В Приморский край завезли десятки тонн мандаринов — в основном из КНР

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Продукты
Мандарины — самый новогодний фрукт, в этом уверены тысячи приморцев, особенно те, кто вырос во времена СССР. Запах хвои и мандаринов — это запах нового года.

И нет ничего удивительного в том, что с приближением зимы и новогодних праздников в Приморье всё больше ввозится именно этих цитрусовых.

В пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора рассказали: с начала 2024 года в Приморье было завезено 20,4 тысячи тонн мандаринов из шести стран мира. А в 2023-м, между порочим, аж на пять тонн меньше — 15,6 тысячи тонн.

Увеличились поставки в ноябре, только за неделю с 11 по 17 ноября в Приморье приехали оранжевые цитрусовые вкусняшки из Китая и Республики Корея — 966,9 тонны.

Если проанализировать, из каких стран в наш край чаще всего привозят мандарины, то выяснится, что приморцы с удовольствием едят эти фрукты, выращенные в КНР, — 16,7 тысячи тонн. Далее — с солидным отставанием — идут мандарины из Пакистана — 2,7 тысячи тонн, из ЮАР — 561 тонна, Аргентины — 275,5 тонны, Египта — 86,3 тонны и Южной Кореи — 54,4 тонны.

Словом, китайские мандарины — в лидерах, и уже не первый год, да что там — не первое десятилетие.

— По сравнению с 2023 годом годом значительно вырос импорт мандаринов из Китая и Пакистана, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В 2023 году в Приморье было ввезено 12,5 тысячи тонн цитрусовых плодов из КНР и 1,6 тысячи тонн — из Пакистана.

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#Новости#Владивосток#Продукты#Фрукты#Приморский край
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