Цитрусы Деда Мороза везут в Приморский край десятками тонн

Если проанализировать, из каких стран в наш край чаще всего привозят мандарины, то выяснится, что приморцы с удовольствием едят эти фрукты, выращенные в КНР, — 16,7 тысячи тонн. Далее — с солидным отставанием — идут мандарины из Пакистана — 2,7 тысячи тонн, из ЮАР — 561 тонна, Аргентины — 275,5 тонны, Египта — 86,3 тонны и Южной Кореи — 54,4 тонны.