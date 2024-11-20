Улетевшую на человека крышу вернули на место во Владивостоке — что сделают дальше?

Дмитрий Новиков в своем телеграм-канале рассказывал о случае с крышей остановки. Позже он уточнил информацию о примерных сроках восстановления павильонов на Тихой. Специалисты администрации уточнили, что подрядчиков для нового аукциона все еще ищут, поэтому точную дату начала работ пока назвать не могут.