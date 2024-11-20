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Posted 20 ноября, 03:47

Published 20 ноября, 03:47

Modified 20 ноября, 03:49

Updated 20 ноября, 03:49

Крышу, которая упала на человека, чинят во Владивостоке

Улетевшую на человека крышу вернули на место во Владивостоке — что сделают дальше?

20 ноября 2024, 03:47
Фото: Новиков Сталкер.

Крышу, которая упала на человека, чинят во Владивостоке

Сюжет
Погода
На автобусной остановке «Энерготехникум» во Владивостоке чинят крышу, которая недавно, по словам очевидцев, упала на человека. Жители района собираются восстановить ещё несколько остановок своими силами.

В сети сообщали, что в понедельник крыша павильона упала на человека на автобусной остановке во Владивостоке. Городские власти рассказали, что будут делать после произошедшего.

Выяснилось, что будут делать после падения части крыши на человека во Владивостоке
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Дмитрий Новиков в своем телеграм-канале рассказывал о случае с крышей остановки. Позже он уточнил информацию о примерных сроках восстановления павильонов на Тихой. Специалисты администрации уточнили, что подрядчиков для нового аукциона все еще ищут, поэтому точную дату начала работ пока назвать не могут.

Довольно быстро крышу на остановке «Энерготехникум» вернули на место. Также там установили боковые стенки. Жители района заметили рабочих на месте сегодня утром. На других остановках работы пока не ведутся.

Видео: Новиков Сталкер.

Местные активисты предложили попробовать восстановить павильоны самостоятельно. Жители планируют установить боковые стенки из фанеры на месте разбитых перегородок из стекла. По прогнозу во вторник в городе ожидаются снег и дождь, общественники говорят, что важно успеть до прихода непогоды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке сильными порывами ветра срывало крышу с детского сада.

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