Улетевшую на человека крышу вернули на место во Владивостоке — что сделают дальше?

Posted 20 ноября, 03:47
Published 20 ноября, 03:47
Modified 20 ноября, 03:49
Updated 20 ноября, 03:49
В сети сообщали, что в понедельник крыша павильона упала на человека на автобусной остановке во Владивостоке. Городские власти рассказали, что будут делать после произошедшего.
Дмитрий Новиков в своем телеграм-канале рассказывал о случае с крышей остановки. Позже он уточнил информацию о примерных сроках восстановления павильонов на Тихой. Специалисты администрации уточнили, что подрядчиков для нового аукциона все еще ищут, поэтому точную дату начала работ пока назвать не могут.
Довольно быстро крышу на остановке «Энерготехникум» вернули на место. Также там установили боковые стенки. Жители района заметили рабочих на месте сегодня утром. На других остановках работы пока не ведутся.
Местные активисты предложили попробовать восстановить павильоны самостоятельно. Жители планируют установить боковые стенки из фанеры на месте разбитых перегородок из стекла. По прогнозу во вторник в городе ожидаются снег и дождь, общественники говорят, что важно успеть до прихода непогоды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке сильными порывами ветра срывало крышу с детского сада.