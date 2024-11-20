В 2024 году в Хабаровском крае построили семь ФАПов и две амбулатории

Posted 20 ноября, 05:23
Published 20 ноября, 05:23
Modified 20 ноября, 05:25
Updated 20 ноября, 05:25
В 2024 крае построили сем ФАПов и 2 две амбулатории, сейчас они находятся на этапе лицензирования, который должны завершить до 25 декабря.
С начала следующего года медицинская помощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск, Богородское, поселка Золотой. На завершающем этапе находится строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого, этап лицензирования в ней проведут в марте 2025 года.
В краевом минздраве подчеркнули, что модульные конструкции значительно сокращают сроки строительства и логистику доставки материалов в труднодоступные поселения, при этом качество современных модульных зданий не уступает капитальным строениям. Таким образом решается вопрос доступности медицинской помощи населению, на который неоднократно обращал внимание губернатор края Дмитрий Демешин.
— Благодаря президентскому нацпроекту жизнь в малых поселениях меняется к лучшему. Возведение новых пунктов первичной медицинской помощи, их оснащение современным оборудованием позволит значительно повысить качество оказываемых медицинских услуг. Пациентов будут принимать в комфортных условиях. Строительство первичных пунктов медицинской помощи нацелено на реализацию целей главы государства Владимира Путина, который отметил, что главная задача любой системы здравоохранения — продлить жизнь человека, сделать ее полноценной и насыщенной. Не количество проведенных процедур и назначенных лекарств определяют качество медобслуживания, а результат, — здоровый человек, — добавили в минздраве края.
Ввод в строй этих объектов позволит оказывать населению своевременную и квалифицированную помощь. Новые объекты полностью укомплектованы кадрами. Проведены переговоры и заключены трудовые контракты со специалистами, предусмотренными штатным расписанием.
Отметим, что в 2023 году введены в эксплуатацию ФАПы в селах Федоровка, Марусино, Восход, Харпичан, Кругликово, Шереметьево, поселках Решающий и Быстринск. Сдана пристройка шахты лифта к горбольнице им. профессора Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Детская краевая клиническая больница в краевом центре приросла инфекционным корпусом. В 2025 году работы в этом направлении продолжатся: в регионе будет реализована программа по поставке и монтажу 17 модульных конструкций. На сегодняшний день по 14 объектам контракты с подрядчиками уже заключены. Речь идет не только о ФАПах и амбулаториях. В следующем году самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование поликлиники.