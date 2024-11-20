В 2024 году в Хабаровском крае построили семь ФАПов и две амбулатории

Отметим, что в 2023 году введены в эксплуатацию ФАПы в селах Федоровка, Марусино, Восход, Харпичан, Кругликово, Шереметьево, поселках Решающий и Быстринск. Сдана пристройка шахты лифта к горбольнице им. профессора Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Детская краевая клиническая больница в краевом центре приросла инфекционным корпусом. В 2025 году работы в этом направлении продолжатся: в регионе будет реализована программа по поставке и монтажу 17 модульных конструкций. На сегодняшний день по 14 объектам контракты с подрядчиками уже заключены. Речь идет не только о ФАПах и амбулаториях. В следующем году самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование поликлиники.