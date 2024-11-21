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Posted 21 ноября, 09:46

Published 21 ноября, 09:46

Modified 21 ноября, 09:48

Updated 21 ноября, 09:48

Потепление и снег ожидаются в Приморском крае

+3 даже ночью: еще один теплый день ждет Приморье

21 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI.

Потепление и снег ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погоду в Приморье будет определять циклон. Во всех районах края немного потеплеет. Местами пройдет небольшой или умеренный снег.

Вечером 22 ноября в Приморье погода будет зависеть от воздействия циклона. Ночью ожидается небольшой снег, местами — умеренный. Днем возможны небольшие осадки. Некоторые дороги будут покрыты тонким льдом и снежным накатом. Ветер северный, утром и днем он усилится на побережье. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -7°C, а днем от -3 до +2°C.

Во Владивостоке ночью ожидается облачная погода с возможным слабым снегом. Днем небо переменной облачности без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер северный умеренный, утром и днем сильный. Температура воздуха ночью от -2 до -4°C, днем от -1 до +1°C.

В Уссурийске ночью ожидаются облачность и небольшой снег. Днем также облачно, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица. Ветер с севера умеренный, иногда сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -4°C, а днем от -1 до +1°C.

В Находке ночью облачно, преимущественно без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, утром и днем до сильного. Температура воздуха ночью около 0…-2°C, днем — +1…+3°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни в Приморье ожидаются снег и ветер.

Снег и противный ветер испортят погоду в Приморье
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