+3 даже ночью: еще один теплый день ждет Приморье

Вечером 22 ноября в Приморье погода будет зависеть от воздействия циклона. Ночью ожидается небольшой снег, местами — умеренный. Днем возможны небольшие осадки. Некоторые дороги будут покрыты тонким льдом и снежным накатом. Ветер северный, утром и днем он усилится на побережье. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -7°C, а днем от -3 до +2°C.