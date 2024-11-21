+3 даже ночью: еще один теплый день ждет Приморье

Posted 21 ноября, 09:46
Published 21 ноября, 09:46
Modified 21 ноября, 09:48
Updated 21 ноября, 09:48
Вечером 22 ноября в Приморье погода будет зависеть от воздействия циклона. Ночью ожидается небольшой снег, местами — умеренный. Днем возможны небольшие осадки. Некоторые дороги будут покрыты тонким льдом и снежным накатом. Ветер северный, утром и днем он усилится на побережье. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -7°C, а днем от -3 до +2°C.
Во Владивостоке ночью ожидается облачная погода с возможным слабым снегом. Днем небо переменной облачности без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер северный умеренный, утром и днем сильный. Температура воздуха ночью от -2 до -4°C, днем от -1 до +1°C.
В Уссурийске ночью ожидаются облачность и небольшой снег. Днем также облачно, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица. Ветер с севера умеренный, иногда сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -4°C, а днем от -1 до +1°C.
В Находке ночью облачно, преимущественно без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, утром и днем до сильного. Температура воздуха ночью около 0…-2°C, днем — +1…+3°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни в Приморье ожидаются снег и ветер.